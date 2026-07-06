Ngày 6/7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 16 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng hệ thống tài khoản trên các trang web để tổ chức cá độ bóng đá.

Nhóm đối tượng liên quan vụ án. Ảnh: Công an Gia Lai

Khoảng 5h30 ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thành lập 19 tổ công tác đồng loạt ra quân, khám xét khẩn cấp 19 địa điểm tại các phường Quy Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc, Tam Quan và các xã Tây Sơn, Bình Dương, Phù Mỹ, Phù Mỹ Nam.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 18 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá; đồng thời đưa các đối tượng liên quan về trụ sở để làm rõ vai trò của từng người.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Gia Lai xác định, lợi dụng sức nóng của Vòng chung kết World Cup 2026, nhóm đối tượng đã thu hút người chơi bằng cách phân chia tài khoản, cấp hạn mức tín dụng bằng điểm ảo cho các con bạc trên hệ thống, sau đó trực tiếp quy đổi ra tiền mặt để giao dịch.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định.

Liên tiếp triệt phá 2 đường dây cờ bạc quy mô 'khủng', lên tới 900-1.000 tỷ đồng Công an Ninh Bình và Cần Thơ vừa triệt phá các đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá quy mô lớn, với số tiền lên đến 900-1.000 tỷ đồng.