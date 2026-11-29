HÀN QUỐC - Cơ quan chức năng Hàn Quốc triệt phá đường dây đưa 22 phụ nữ Nhật Bản sang nước này bán dâm tại các khách sạn ở Seoul. Theo đó, trong số này có 20 người là diễn viên phim người lớn.

Ngày 29/11, Starnews đưa tin Cơ quan Điều tra đặc biệt về người nhập cư thuộc Văn phòng Xuất nhập cảnh Seoul (Bộ Tư pháp Hàn Quốc) vừa bắt giữ 6 phụ nữ Nhật Bản liên quan đến một đường dây mại dâm. Trong đó, 2 người bị tạm giam và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố, 2 người bị trục xuất và 2 người nhận lệnh xuất cảnh.

Theo bản tin độc quyền của SBS, đường dây này đã đưa tổng cộng 22 phụ nữ Nhật Bản sang Hàn Quốc, trong đó có 20 người là diễn viên phim người lớn.

Vụ việc được SBS đăng tải. Ảnh: SBS

Trước đó, vào tháng 9, cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 4 người điều hành đường dây, một quản lý tại hiện trường và một tài xế taxi tư nhân. Người được xác định là quản lý chính, ký hiệu B, hiện ở nước ngoài và đã bị Interpol (Tổ chức Cảnh sát Quốc tế) phát lệnh truy nã đỏ. Đến ngày 24/11, người này bị đề nghị tạm đình chỉ điều tra do chưa thể xử lý trực tiếp.

Theo kết quả điều tra, đường dây hoạt động từ tháng 2/2024 đến tháng 6/2026, đưa 22 phụ nữ Nhật Bản đến các khách sạn tại khu Gangnam, Seoul để bán dâm. Nhóm điều hành chịu trách nhiệm tuyển chọn phụ nữ và tiếp nhận đặt lịch, sau đó giao các tài xế taxi tư nhân tại Hàn Quốc quản lý hoạt động tại hiện trường. Một số tài xế cũng bị xác định tham gia tổ chức và có vai trò đồng phạm.

Đài SBS đưa tin về vụ việc:

Những phụ nữ này nhập cảnh bằng thị thực du lịch, thực hiện hoạt động mại dâm trong vài ngày rồi rời Hàn Quốc, trở về Nhật Bản hoặc tiếp tục di chuyển sang nước thứ 3. Cơ quan điều tra phát hiện dấu hiệu vi phạm trong quá trình giám sát các trang web quảng cáo mại dâm và thu thập thông tin liên quan đến người nước ngoài.

Những người liên quan bị điều tra về hành vi vi phạm Luật Quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc.

Theo quy định của nước này, người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực du lịch nhưng tự ý tham gia hoạt động sinh lợi khi chưa được cấp phép có thể đối mặt với mức án tối đa 3 năm tù hoặc phạt tiền 30 triệu won (hơn 500 triệu đồng). Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị trục xuất khỏi Hàn Quốc.