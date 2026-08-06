Ngày 6/8, truyền thông Hàn Quốc đưa tin việc hợp đồng thuê căn biệt thự cao cấp của Lee Seung Gi với khoản tiền đặt cọc lên tới 10,5 tỷ won (gần 200 tỷ đồng) chính thức đến hạn đang thu hút sự quan tâm lớn.

Đáng chú ý, chủ sở hữu căn biệt thự là nữ doanh nhân Cha Ga Won - Chủ tịch Tập đoàn Piark kiêm CEO công ty giải trí One Hundred vừa bị bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo khoảng 30 tỷ won (hơn 500 tỷ đồng) khiến dư luận lo ngại về khả năng hoàn trả khoản tiền đặt cọc cho nam diễn viên.

Nam diễn viên nổi tiếng Lee Seung Gi. Ảnh: Sports Kyunghang

Theo đại diện Lee Seung Gi, Cha Ga Won và chồng đã cam kết sẽ hoàn trả đầy đủ tiền đặt cọc đúng thời hạn. Tuy nhiên, nếu không thực hiện đúng thỏa thuận, phía nam diễn viên sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý dân sự và hình sự để bảo vệ quyền lợi.

Lee Seung Gi ký hợp đồng thuê căn biệt thự tại Hannam-dong, quận Yongsan (Seoul) từ năm 2024. Tuy nhiên, sau đó 2 bên phát sinh nhiều tranh cãi. Phía Lee Seung Gi cho rằng Cha Ga Won yêu cầu mức tiền đặt cọc cao bất thường so với giá thị trường, trong khi nữ CEO khẳng định đây là phương án xử lý khoản phí ký hợp đồng độc quyền dưới hình thức thuê nhà thay vì thanh toán bằng tiền mặt.

Nam diễn viên (phía sau) và các nghệ sĩ trực thuộc công ty của CEO Cha Ga Won (giữa). Ảnh: MT

Cha Ga Won cũng phủ nhận cáo buộc liên quan đến "lừa đảo tiền thuê nhà" và cho rằng Lee Seung Gi đang lợi dụng vụ việc để chấm dứt hợp đồng độc quyền với One Hundred. Trước đó, nam ca sĩ đã nộp đơn chấm dứt hợp đồng sau hàng loạt tranh chấp về thanh toán và công tác quản lý.

Vụ việc càng trở nên căng thẳng sau khi ngày 3/8, Tòa án Trung tâm Seoul phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Cha Ga Won với lý do có nguy cơ tiêu hủy chứng cứ. Bà bị cáo buộc kêu gọi đầu tư vào các dự án khai thác quyền sở hữu trí tuệ của nghệ sĩ, nhận trước số tiền lớn nhưng không thực hiện đúng cam kết.

Cơ quan điều tra ước tính tổng thiệt hại khoảng 30 tỷ won (hơn 500 tỷ đồng). Cha Ga Won hiện vẫn phủ nhận toàn bộ cáo buộc.

Nữ CEO Cha Ga Won bị bắt tạm giam vào ngày 3/8. Ảnh: Sports Kyunghang

Theo truyền thông Hàn Quốc, khoảng 7,3 tỷ won (hơn 130 tỷ đồng) trong khoản tiền đặt cọc của Lee Seung Gi được hình thành từ các khoản vay ngân hàng. Nếu việc hoàn trả bị chậm trễ, nam diễn viên vẫn phải tiếp tục trả lãi vay dù chưa nhận lại được tiền.

Không chỉ vướng rắc rối với hợp đồng thuê nhà, Lee Seung Gi còn đang tranh chấp với đơn vị thi công tòa nhà mới xây tại Jangchung-dong (Seoul). Đáng chú ý, công ty xây dựng này do chồng của Cha Ga Won điều hành.

Phía nhà thầu cho biết họ áp dụng quyền lưu giữ tài sản vì chưa được thanh toán phần chi phí còn lại, trong khi Lee Seung Gi đã nộp đơn yêu cầu tòa án buộc bàn giao công trình và hiện vẫn chờ phán quyết.

Tin tức về vụ việc nữ CEO bị bắt:

Nguồn: Media Fine