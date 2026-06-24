Ngày 24/6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ ca sĩ G.NA (tên thật Choi Gina) chính thức thông báo trở lại làng giải trí sau gần 10 năm gián đoạn hoạt động.

Trên trang cá nhân, G.NA cho biết ca khúc đầu tiên cô lựa chọn để thực hiện phiên bản remake là I'll Back Off So You Can Live Better, sau cuộc bình chọn từ người hâm mộ.

Nữ ca sĩ G.NA.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Sau khi tổng hợp tất cả lượt bình chọn, ca khúc remake đầu tiên đã chính thức được quyết định". Cô cũng gửi lời cảm ơn tới những khán giả đã tham gia bỏ phiếu, để lại bình luận và chia sẻ những kỷ niệm gắn liền với âm nhạc của mình.

Hiện G.NA đang trong quá trình thu âm và hoàn thiện sản phẩm mới. Nữ ca sĩ thừa nhận rất xúc động khi chuẩn bị được gặp lại khán giả sau thời gian dài vắng bóng.

I'll Back Off So You Can Live Better là ca khúc ra mắt của G.NA vào năm 2010, đồng thời cũng là bản hit tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của cô.

Tuy nhiên, sự nghiệp của nữ ca sĩ lao dốc vào năm 2016 khi cô bị phạt 2 triệu won (khoảng 34 triệu đồng) vì liên quan đến vụ việc môi giới mại dâm. Sau bê bối, G.NA gần như biến mất khỏi làng giải trí Hàn Quốc.

Thời điểm đó, nữ ca sĩ phủ nhận cáo buộc và khẳng định người đàn ông liên quan là một doanh nhân gốc Hàn mang quốc tịch Canada, người mà cô có quan hệ tình cảm. Dù vậy, vụ việc vẫn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và sự nghiệp của cô.

Sau khi rời Hàn Quốc, G.NA chuyển đến Canada sinh sống và chỉ thỉnh thoảng cập nhật cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội.

G.NA rời làng giải trí sau bê bối mua bán dâm.

Đến tháng 9/2025, nữ ca sĩ lần đầu phá vỡ sự im lặng bằng một bức tâm thư đăng trên Instagram. Cô viết: "Điều khiến tôi đau đớn nhất không phải những gì đã xảy ra mà là sự im lặng".

G.NA cho biết mình không biến mất để trốn tránh mà để có thời gian chữa lành và tiếp tục cuộc sống. "Tôi đã chữa lành, trưởng thành và đang tìm lại tiếng nói của chính mình", nữ ca sĩ chia sẻ.

G.NA sinh năm 1987, từng là một trong những giọng ca nữ nổi bật của K-pop thế hệ thứ 2 với các bản hit như Black & White, Top Girl, 2HOT, Oops!...

G.NA trình diễn ca khúc "Black & White":

Nguồn: Daum