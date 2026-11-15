NHẬT BẢN - Asuka Oguri, gương mặt nổi tiếng từ chương trình hẹn hò "Badly in Love" mùa 2 của Netflix, bị cảnh sát bắt giữ vì điều hành quán bar trái phép.

Ngày 15/11, Ettoday đưa tin cảnh sát tỉnh Aichi (Nhật Bản) đã bắt giữ Asuka Oguri (31 tuổi) cùng 2 người đàn ông khác vì nghi vi phạm Luật Kinh doanh giải trí và dịch vụ ăn uống. Vụ việc liên quan đến hoạt động kinh doanh tại quán bar Guri do cô điều hành ở khu Nishiki 3-chome, TP Nagoya.

Theo cảnh sát, Asuka Oguri và Hiroyuki Otake (44 tuổi) bị cáo buộc bố trí phòng riêng tại quán vào ngày 15/8, cho phép nhân viên ngồi uống rượu, trò chuyện và phục vụ khách khi chưa được cấp phép cho loại hình dịch vụ này. Người còn lại là Shingo Kurosaki (36 tuổi), quản lý quán, cũng bị nghi tiếp tục kinh doanh trái phép tại cùng địa điểm vào ngày 15/11. Hiện cảnh sát chưa công bố việc cả 3 có thừa nhận cáo buộc hay không.

Asuka Oguri bị cảnh sát còng tay. Ảnh: Ettoday

Bị nghi đưa khách từ câu lạc bộ về quán riêng sau giờ làm

Asuka Oguri từng làm tiếp viên tại một câu lạc bộ nổi tiếng ở khu Nishiki 3, đồng thời điều hành quán bar Guri. Theo cảnh sát, sau khi kết thúc ca làm tại câu lạc bộ, cô thường đưa khách đến quán riêng để tiếp tục uống rượu. Hình thức này được giới kinh doanh dịch vụ giải trí tại Nhật Bản gọi là “After”.

Đáng chú ý, Guri được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống giải trí đặc biệt từ tháng 7/2019. Loại giấy phép này thường dành cho các cơ sở có hoạt động biểu diễn hoặc khiêu vũ, cho phép kinh doanh trong khung giờ dài hơn câu lạc bộ tiếp khách thông thường.

Tuy nhiên, qua điều tra, cảnh sát cho rằng Guri không tổ chức biểu diễn hay khiêu vũ mà chủ yếu cung cấp dịch vụ nhân viên ngồi tiếp khách. Vì vậy, cơ quan chức năng nghi ngờ quán sử dụng giấy phép không phù hợp để kéo dài thời gian hoạt động, trong khi loại hình kinh doanh thực tế cần một giấy phép khác.

Asuka Oguri nổi tiếng sau khi tham gia show hẹn hò "Badly in Love". Ảnh: IGNV

Sở hữu hơn 800.000 người theo dõi trên Instagram

Ngoài hoạt động tại câu lạc bộ tiếp khách, Asuka Oguri còn là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 800.000 người theo dõi trên Instagram. Cô được nhiều khán giả biết đến sau khi tham gia mùa 2 chương trình hẹn hò Badly in Love của Netflix với nghệ danh Assun.

Thông tin Asuka Oguri bị bắt khiến chương trình nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả Nhật Bản. Một số người bày tỏ thất vọng, đồng thời chỉ trích việc chương trình xây dựng hình ảnh tích cực cho những nhân vật có quá khứ bất hảo. Họ lo ngại điều này có thể tạo ra sự ngưỡng mộ lệch lạc trong giới trẻ.

Asuka Oguri trong "Badly in Love":