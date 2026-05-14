Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, thông qua công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm ma túy, sau một thời gian dài điều tra, ngày 6/5, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã phối hợp đấu tranh, triệt phá 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia; bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 23,4kg ma túy và tiền chất ma túy các loại.

Qua đấu tranh của lực lượng chức năng, bước đầu các đối tượng khai nhận đã lợi dụng hệ thống vận tải như xe khách và dịch vụ giao hàng để vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng và thủ đô Viêng Chăn về địa bàn tỉnh Hủa Phăn, sau đó tìm cách đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Tang vật ma túy tổng hợp và heroin trong vụ án. Ảnh: CACC

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Từ tháng 9/2025 đến nay, thông qua công tác phối hợp, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hủa Phăn đã xác lập một chuyên án chung, phát hiện 2 đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia; bắt giữ 14 vụ với 19 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trên, ngày 13/5, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm và hiệu quả trong công tác phối hợp quốc tế đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.