Ngày 28/4, TAND khu vực 2 - Quảng Ninh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Văn Thuận cùng đồng phạm về các tội liên quan đến mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, cuối tháng 7/2025, Trịnh Văn Thuận (SN 1979, trú xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) được thuê quản lý công nhân tại công trường xây dựng của Công ty V.V.

Do bản thân nghiện ma túy và biết nhiều công nhân cũng vậy, Thuận nảy sinh ý định mua heroin về chia nhỏ thành các “tép” để bán lại cho công nhân, đồng thời khấu trừ vào tiền lương nhằm hưởng lợi nhuận chênh lệch.

Trịnh Văn Thuận (ở giữa) cùng đồng phạm tại phiên tòa. Ảnh: Đ.X

Để duy trì hoạt động, Thuận lôi kéo Triệu A Khé (SN 1994, trú xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai) và Lò Văn Ngọc (SN 1994, trú phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) tham gia quản lý công nhân, đồng thời trực tiếp phân phát, bán ma túy cho các nhóm lao động.

Việc mua bán diễn ra trước và sau các ca làm việc, kể cả sau giờ tăng ca; số lượng ma túy bán cho công nhân được ghi chép lại để đối trừ vào tiền công của từng người.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 31/7 - 20/8/2025, Thuận đã nhiều lần bán trái phép heroin, thu lợi 110,7 triệu đồng, đồng thời tàng trữ 28,699 gam heroin. Ngọc và Khé đã giúp sức cất giấu và bán heroin cho nhiều người để thu lợi.

Tại phiên tòa, các bị cáo Thuận, Khé và Ngọc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng nêu.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Thuận 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Khé 20 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Sử dụng trái phép chất ma túy”; Ngọc 8 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 23h10 ngày 20/8/2025, công an kiểm tra hành chính khu lán trại công nhân của Công ty V.V. tại KCN Amata và phát hiện 29 người dương tính với chất ma túy.

