Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công ổ nhóm tội phạm mua bán trái phép gần 1.000 tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch thanh toán cho các hoạt động tội phạm như đánh bạc, rửa tiền.

Điều đáng nói, nhóm đối tượng này đã mua phần mềm chuyên dụng nhằm vô hiệu hóa tính năng bảo mật sinh trắc học của nhiều ngân hàng. Thông qua phần mềm này, các đối tượng can thiệp vào thiết bị di động. Thay vì camera quét trực tiếp khuôn mặt chủ tài khoản tại thời điểm giao dịch, phần mềm đã đánh lừa hệ thống xác thực của ngân hàng.

Các đối tượng chụp sẵn hình ảnh của chủ tài khoản, sau đó sử dụng phần mềm dựng thành video nhằm đánh lừa hệ thống xác thực.

Việc đối tượng lừa đảo dùng phần mềm qua mặt ngân hàng đòi hỏi các ngân hàng phải thường xuyên rà soát, kịp thời vá lỗ hổng trong giao dịch thanh toán trực tuyến. Đồng thời, người dùng cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác với loại tội phạm này.

Các ngân hàng khuyến nghị khách hàng cần cảnh giác với mọi hình thức mời gọi, mua bán, cho thuê, hoặc cho mượn tài khoản. Đồng thời, cần tuân thủ quy định sử dụng tài khoản nhằm phòng ngừa rủi ro và bảo đảm an toàn trong mọi giao dịch.

Tội phạm có thể dễ dàng qua mặt lớp sinh trắc học của ngân hàng. Ảnh minh họa

Theo cảnh báo, khi tài khoản ngân hàng bị chuyển nhượng cho người khác sử dụng, các đối tượng xấu có thể lợi dụng tài khoản để thực hiện hành vi trục lợi, vi phạm pháp luật như: lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, mở ví điện tử trái phép, tổ chức đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc các hoạt động gian lận khác, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính và quyền lợi của khách hàng.

Hành vi cho thuê, thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua bán thông tin tài khoản có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt cao, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Ngoài ra, chủ tài khoản có thể phát sinh các nghĩa vụ tài chính hoặc nợ xấu ngoài ý muốn, đồng thời có nguy cơ bị đưa vào danh sách theo dõi của ngân hàng, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và khả năng vay vốn trong tương lai.

Thông tin cá nhân cũng có thể bị thu thập, rao bán hoặc sử dụng trái phép, dẫn đến nguy cơ bị mạo danh để lừa đảo, mở khoản vay trực tuyến, đăng ký ví điện tử hoặc thực hiện các hành vi bất hợp pháp khác.

Chủ tài khoản cần làm gì để tự bảo vệ?

Nhằm bảo vệ quyền lợi và tài sản của khách hàng, ngân hàng khuyến cáo:

Không chia sẻ thông tin tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu tài khoản ngân hàng, số thẻ, số CVC/CVV, hình ảnh, video khuôn mặt, hoặc bất cứ thông tin cá nhân nào khác cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng dưới mọi hình thức.

Không cho thuê/cho mượn/bán tài khoản. Tài khoản thanh toán chỉ được đăng ký và sử dụng bởi chính chủ sở hữu. Việc cho người khác sử dụng có thể dẫn đến rủi ro pháp lý và bị xử lý theo quy định.

Không thực hiện nhận tiền hoặc cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình để nhận/chuyển tiền dưới các hình thức như “giúp đỡ”, “ủy quyền”, “nhận hộ” hoặc “làm việc online”. Đây có thể là dấu hiệu của hành vi rửa tiền hoặc lừa đảo.

Không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng lạ. Ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp OTP hoặc chuyển tiền để “xác minh”, “nâng cấp tài khoản”, “xử lý lỗi hệ thống”.

Cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi, email, các bài đăng trên mạng xã hội yêu cầu truy cập đường link/quét mã QR mời mở tài khoản hộ, cho mượn tài khoản, “nhận tiền - chia hoa hồng” hoặc cung cấp thông tin liên quan đến cá nhân, tài khoản/thẻ ngân hàng.

Cảnh giác với các ứng dụng, phần mềm, website có dấu hiệu lừa đảo, tuyệt đối không cài đặt ứng dụng, nhấn vào link không rõ nguồn gốc.

Bảo mật thiết bị và ứng dụng ngân hàng, luôn cài đặt mật khẩu mạnh, không lưu mật khẩu tự động, không đăng nhập tài khoản ngân hàng trên thiết bị lạ hoặc Wi-Fi công cộng.