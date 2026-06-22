Các ngân hàng vừa đưa ra khuyến cáo về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao phổ biến hiện nay, kèm theo nguyên tắc an toàn khi giao dịch trực tuyến.

Theo cảnh báo của các ngân hàng đến khách hàng, gần đây xuất hiện chiêu trò giả mạo cơ quan nhà nước và đơn vị cung cấp dịch vụ Visa.

Đối tượng giả danh cán bộ/đơn vị cung cấp dịch vụ để hướng dẫn quyết toán thuế/thanh toán nợ thuế, hướng dẫn kích hoạt/cập nhập tài khoản định danh điện tử, thông báo khách hàng vi phạm pháp luật, cập nhập thông tin bảo hiểm y tế, thông báo khách hàng bị cắt điện, hướng dẫn đăng ký tuyển sinh đầu cấp, hướng dẫn xác thực chủ thuê bao di động, xin Visa online/xin Visa không cần chứng minh tài chính/suất hẹn phỏng vấn Visa nhanh/bao đậu Visa/…

Các đối tượng yêu cầu khách hàng cài app giả mạo/nhấp link chứa mã độc, cung cấp CCCD, hình ảnh khuôn mặt, mật khẩu, OTP, hoặc chuyển khoản đặt cọc. Tất cả những yêu cầu này đều dẫn đến nguy cơ mất tiền của người dân bởi đối tượng lừa đảo chiếm quyền kiểm soát điện thoại.

Ngoài các chiêu trò nói trên, các đối tượng lừa đảo giả mạo nhân viên ngân hàng để gọi điện, gửi SMS Brandname giả mạo thông báo nâng hạn mức thẻ/mở thẻ mới, hỗ trợ mở khóa quyền truy cập dịch vụ Ngân hàng số/nhận lại tiền treo/đổi điểm thưởng sắp hết hạn, …

Đối tượng yêu cầu chuyển phí qua mã QR, nhập thông tin bảo mật qua link giả mạo, hoặc tải app giả mạo, từ đó dẫn đến nguy cơ mất tiền, bị chiếm quyền kiểm soát điện thoại.

Rủi ro khi điện thoại bị chiếm quyền kiểm soát từ xa là thông tin bảo mật bị rơi vào tay đối tượng lừa đảo, tiền trong tài khoản/thẻ có thể bị chiếm đoạt.

Để không rơi vào các trường hợp trên, ngân hàng hướng dẫn khách hàng giao dịch an toàn với các quy tắc sau:

Không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, OTP, thông tin thẻ cho bất kỳ ai.

Không nhấp vào link lạ, không cài app không rõ nguồn gốc.

Khi nghi ngờ bị lừa đảo, nhập sai mật khẩu 5 lần để khóa ứng dụng ngân hàng trên thiết bị di động, hoặc chủ động khóa thẻ trên ứng dụng.

Cũng theo khuyến cáo của một số ngân hàng, hiện nay xuất hiện nhiều đối tượng giả danh tuyển dụng lao động đi Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc,… với mức lương hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là đăng tin tuyển dụng trên Facebook, Zalo; Giả danh nhân viên công ty xuất khẩu lao động để tạo lòng tin; Yêu cầu gửi giấy tờ cá nhân và chuyển tiền làm hồ sơ; Dụ dỗ cài ứng dụng lạ để chiếm quyền tài khoản ngân hàng.

Ngân hàng khuyến cáo khách hàng không chuyển tiền cho người lạ, không cài ứng dụng không rõ nguồn gốc, chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở công ty xuất khẩu lao động được cấp phép.