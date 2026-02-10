Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 13 nghi phạm khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Theo điều tra, nhóm này bị cáo buộc đã lừa đảo hơn 1.200 nạn nhân, chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 13 người để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND TP Đà Nẵng phê chuẩn.

Các bị can gồm Dương Văn Khôi (1992), Phạm Trí Nghị (1990), Lê Văn Linh (2001), Đào Văn Huy (1992), Đào Văn Hai (1997, cùng trú Bắc Ninh) và các đối tượng Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công (thông tin nhân thân nhóm người này đang được xác minh).

Cảnh sát đọc lệnh khởi tố các đối tượng. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Theo điều tra, từ đầu năm 2025, nhóm này lập nhiều fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank, dùng tổng đài ảo giả danh nhân viên tư vấn mở thẻ tín dụng, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền “chứng minh năng lực tài chính” rồi chiếm đoạt.

Tiền lừa đảo được chuyển sang mua voucher điện tử, thẻ game và hàng công nghệ trên các sàn thương mại điện tử, sau đó bán lại để hợp thức hóa dòng tiền; các đối tượng sử dụng tổng đài ảo, phần mềm gọi VOIP nhằm che giấu danh tính.

Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây hoạt động quy mô lớn, có sự cấu kết trong và ngoài nước, do Nguyễn Văn Hùng cầm đầu, điều hành khoảng 23 người tại khu New World, TP Ba Vét, tỉnh Svay Rieng (Campuchia).

Các đối tượng được chia thành nhiều nhóm, gồm nhóm gọi điện tiếp cận nạn nhân qua fanpage giả mạo; nhóm “thẩm định” sử dụng tổng đài ảo yêu cầu chuyển tiền; nhóm “rút tiền” do Đào Văn Huy và Đào Văn Hai cầm đầu tại Việt Nam, trực tiếp chiếm đoạt qua giao dịch điện tử, mua hàng rồi bán lại để hưởng lợi.

Tiền chiếm đoạt được chia theo tỷ lệ 66% cho nhóm tại Campuchia và 34% cho nhóm trong nước, thanh toán bằng tiền điện tử nhằm né tránh phát hiện.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa hơn 1.200 nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

