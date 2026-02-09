Ngày 9/2, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Nam (SN 1979, quê Ninh Bình) ra xét xử sơ thẩm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty Cổ phần công nghệ giải pháp tài chính (sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS, gọi tắt là Công ty PFS) và giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT.

Trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Hoàng Nam sử dụng pháp nhân Công ty PFS tổ chức các cuộc hội thảo, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn vào công ty, hứa hẹn sử dụng tiền của nhà đầu tư để cho các tổ chức, cá nhân vay, từ đó phát sinh lợi nhuận và chi trả lãi cho nhà đầu tư với mức từ 1,5% đến 6%/tháng trên số tiền góp vốn.

Theo thỏa thuận, khi hết hạn hợp đồng, bị cáo cam kết trả nhà đầu tư cả tiền gốc và tiền lãi, kêu gọi các nhà đầu tư nộp từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được công ty trả thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Để huy động vốn của các nhà đầu tư, bị cáo thành lập khối đầu tư và khối kinh doanh, phân công Trần Tuấn Bình (SN 1954) phụ trách khối đầu tư, có nhiệm vụ huy động vốn của các nhà đầu tư. Ông Bình còn phụ trách các trưởng nhóm đi kêu gọi đầu tư và giới thiệu các nhà đầu tư vào nhóm. Để các nhân viên trong khối này hoạt động hiệu quả, Nam chi trả hoa hồng cho các nhân viên khi họ kêu gọi được thêm các nhà đầu tư mới.

Đối với khối kinh doanh, Nam phân công anh Phan Như Ý (SN 1989) phụ trách, có nhiệm vụ huy động góp vốn, đi tìm các đối tác vay tiền, cầm cố tài sản.

Nếu nhà đầu tư không có tiền nhưng có tài sản thế chấp ngân hàng, anh Ý sẽ liên hệ với ngân hàng làm thủ tục cho các nhà đầu tư này thế chấp tài sản vay tiền đầu tư vào công ty của bị cáo Nam. Nam dùng tiền của các nhà đầu tư chi trả cho các khoản chi phí để làm thủ tục thẩm định, thế chấp vay tiền.

Theo cáo buộc, do tin tưởng thông tin Hoàng Nam giới thiệu là thật, các nhà đầu tư đã chuyển tiền vào số tài khoản của Công ty PFS.

Sau khi nhận được tiền của các nhà đầu tư, Hoàng Nam không sử dụng kinh doanh cho vay như đã hứa hẹn mà sử dụng để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng, trả nợ cá nhân và chi tiêu hết.

Tính đến tháng 5/2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền so với số tiền đầu tư ban đầu là hơn 265 tỷ đồng, hiện có 206 nhà đầu tư yêu cầu Nam bồi thường hơn 112 tỷ đồng.

Đến nay bị cáo không có khả năng chi trả, chưa bồi thường, khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Quá trình điều tra xác định, các nhân viên công ty, các trưởng nhóm huy động vốn của Công ty PFS nêu trên đều không tham gia bàn bạc hay được hưởng lợi từ số tiền Hoàng Nam chiếm đoạt của các bị hại nên không có cơ sở quy kết các cá nhân này đồng phạm chiếm đoạt tài sản.

Thậm chí như ông Trần Tuấn Bình còn tham gia góp vốn trước, sau đó mới giới thiệu cho người thân, bạn bè cùng tham gia. Những người như ông Bình được trả lương, thưởng và hoa hồng khi giới thiệu khách đầu tư theo chính sách của công ty, không được hưởng lợi từ số tiền mà Nam huy động được của các nhà đầu tư.

Đối với các bị hại, Cơ quan điều tra chưa ghi nhận được lời khai, khi có đơn yêu cầu bồi thường sẽ dành quyền khởi kiện Hoàng Nam trong vụ án dân sự khác. Bị cáo Hoàng Nam bị đưa ra xét xử nhưng phiên tòa phải tạm hoãn do vắng nhiều bị hại.