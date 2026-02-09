Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 9 bị can trong vụ án chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội.

9 đối tượng bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Hà Thị Thương (SN 1981), Trần Thị Phương Loan (SN 1986), Nguyễn Ngọc Thái (SN 1987), Nguyễn Thành Nam (SN 1976), cùng trú tại TP Hà Nội; Lương Ngọc Thoan (SN 1981, HKTT tại TP Hải Phòng); Đồng Thế Lực (SN 1993, HKTT tại tỉnh Thanh Hóa); Mai Long (SN 1980, HKTT tại tỉnh Thanh Hóa); Lương Huy Hoàng (SN 1998, HKTT tại tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Đăng Hùng (SN 1984, HKTT tại tỉnh Nghệ An).

Vụ án được xác định có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và liên quan nhiều doanh nghiệp “ma”. Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vụ việc còn có dấu hiệu của các tội phạm liên quan đến rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế.

Các đối tượng bị cơ quan công an khởi tố.

Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn từ năm 2021 - 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành (Công ty Hoàng Thành) đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của một ngân hàng. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn là lập và sử dụng các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng.

Một số tang vật của vụ án.

Cơ quan điều tra nhận định, đây không phải là rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế thông thường mà là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, được các đối tượng chủ động lên kế hoạch, chuẩn bị và thực hiện từ khi tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

Ngay từ đầu, các đối tượng không có mục đích sử dụng vốn vay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế mà lợi dụng các quy định trong hoạt động tín dụng để chiếm đoạt tài sản.

Nhóm đối tượng đã thành lập và sử dụng một hệ thống nhiều doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố, do những cá nhân khác nhau đứng tên đại diện.

Trong đó, Công ty Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng.

Các doanh nghiệp liên quan là Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội; Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát; Công ty TNHH MTV Phương Nam 168; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV 366…

Những doanh nghiệp này có dấu hiệu hoạt động mang tính hình thức, không phát sinh sản xuất, kinh doanh thực chất. Các đối tượng sử dụng những công ty này để ký kết hợp đồng kinh tế khống, xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Cơ quan công an lấy lời khai với Hà Thị Thương và Lương Ngọc Thoan.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã phân công vai trò cụ thể cho từng người. Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập chứng từ khống, thực hiện rút và chuyển tiền dù biết rõ không có giao dịch kinh tế thực.

Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long, Lương Huy Hoàng là các giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện ký hồ sơ tín dụng, hợp đồng, hóa đơn làm căn cứ để ngân hàng giải ngân.

Nguyễn Đăng Hùng tham gia lập hồ sơ, chứng từ kế toán. Nguyễn Thành Nam quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành cùng các doanh nghiệp liên quan.

Các đối tượng đã đồng thuận thực hiện một chuỗi hành vi khép kín nhằm che giấu và lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án; đồng thời truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.