Hôm nay 1/11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau hơn 2 tháng tiếp tục mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, lực lượng Công an đã thu hồi hồi hơn 4.000 vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Trong số này, có 21 khẩu súng quân dụng, 1.378 khẩu súng tự chế các loại; 2.118 viên đạn; 237 vũ khí thô sơ và 234 công cụ hỗ trợ trái phép.

Hơn 1.300 khẩu súng được thu hồi. Ảnh: CACC

Trong đợt này, Công an nhiều xã, phường, thị trấn đã tích cực đến từng hộ dân tuyên truyền về tác hại, những hệ lụy xấu của việc mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại súng tự chế, công cụ hỗ trợ trái phép và vận động nhân dân giao nộp.

Ngoài súng tự chế, trong đợt này công an tỉnh Đắk Lắk thu hồi hơn 20 khẩu súng quân dụng. Ảnh: CACC

Rất nhiều người dân đã đến công an tự nguyện giao nộp vũ khí. Thượng tá Nguyễn Huy Thành – Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết việc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn cho người dân.