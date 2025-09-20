Ngày 20/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu tạm giữ 9 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nhóm đối tượng này bị tình nghi có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua không gian mạng thông qua ứng dụng X-Poker.

9 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua ứng dụng X-Poker.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thiết lập hệ thống tài khoản đại lý, tiến hành mua bán "chip" (được quy đổi thành tiền thật) nhằm lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc trên nền tảng trực tuyến.

Quá trình giao dịch được thực hiện chủ yếu thông qua các nền tảng mạng xã hội như Telegram, Facebook, Zalo, và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để thanh toán, chuyển khoản.

Tổng số tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc được xác định ban đầu lên tới hơn 100 tỷ đồng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu cấu thành tội phạm “Đánh bạc” theo khoản 2 Điều 321 và “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.