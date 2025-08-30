Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với công an các tỉnh Sơn La, Ninh Bình, Hà Nội và Yên Bái đấu tranh, triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn. Tổng số tiền giao dịch qua đường dây này lên tới hơn 400 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm công nghệ cao, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một nhóm đối tượng ở các địa phương như Hà Nội, Ninh Bình và Sơn La có dấu hiệu tham gia tổ chức và thực hiện hành vi cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Trước tính chất nghiêm trọng và quy mô lớn của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cùng Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, bóc gỡ.

Sáng 28/8, gần 20 tổ công tác đồng loạt ra quân, tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp các đối tượng liên quan tại nhiều địa phương khác nhau.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Bước đầu, lực lượng phá án đã làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc đối với 4 đối tượng gồm: Lã Xuân Đạt (SN 1978, trú Hà Nội); Nguyễn Đức Hoàn (SN 1990, trú tỉnh Sơn La); Nguyễn Thông Anh (SN 1995, trú Hà Nội) và Đinh Văn Ký (SN 1984, trú Hà Nội).

Đồng thời, cơ quan công an cũng làm rõ hành vi đánh bạc đối với 6 đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi của bản thân; đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua hệ thống đánh bạc trên mạng (bong88.com), phân tầng từng cấp độ (tổng đại lý, đại lý, con bạc).

Trích xuất dữ liệu điện tử thu được từ điện thoại, máy tính, tài khoản ngân hàng của những người liên quan, cơ quan điều tra xác định, từ đầu tháng 7/2025 cho đến nay, các đối tượng trong đường dây này đã tổ chức hàng nghìn lượt đánh bạc trên địa bàn các tỉnh: Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và các địa phương khác với tổng số tiền giao dịch hơn 400 tỷ đồng.

Quá trình làm việc, cơ quan công an đã thu giữ 1 máy tính xách tay và 14 điện thoại di động các loại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trên và tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.