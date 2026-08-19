Ngày 19/8, Công an TP Huế cho biết, Phòng An ninh kinh tế đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ xảy ra tại thôn Lộc An (xã Lộc An, TP Huế).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, Phòng An ninh điều tra đã khởi tố 2 bị can đối với Đ.V.T. (trú Quảng Ngãi) và V.Q.K. (trú TP Đà Nẵng).

Trước đó, cuối tháng 6, đầu tháng 7/2026, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng tập kết, thu gom số lượng lớn vật liệu nổ tại Lào, sau đó sử dụng xe khách chạy tuyến Lào - Việt Nam để vận chuyển vào Việt Nam.

Tang vật do lực lượng công an thu giữ. Ảnh: CACC

Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, rà soát. Qua đó, lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ từ Lào về Việt Nam, đi qua địa bàn TP Huế để đưa đến các địa phương khác tiêu thụ.

Ngày 9/7, Phòng An ninh kinh tế phối hợp các phòng nghiệp vụ và Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực IX) phát hiện 5 thùng xốp được vận chuyển bằng xe khách, tổng trọng lượng gần 200kg, nghi chứa kíp nổ điện.

Mở rộng điều tra từ ngày 9/7 đến 17/7, lực lượng chức năng làm rõ đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ từ Lào vào Việt Nam, thu giữ tổng cộng gần 9.300 kíp nổ điện.

Theo cơ quan công an, việc triệt phá đường dây đã ngăn chặn số lượng lớn vật liệu nổ được đưa vào tiêu thụ trái phép; đồng thời làm rõ thủ đoạn lợi dụng hoạt động vận tải xuyên biên giới để vận chuyển hàng cấm.

Ghi nhận thành tích trong đấu tranh, triệt phá đường dây, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Công an TP Huế.