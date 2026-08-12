Chiều 12/8, Cục Hải quan cho biết, đơn vị phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan chức năng vừa phát hiện vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp với quy mô đặc biệt lớn tại cảng Quy Nhơn (Gia Lai).

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật. Ảnh: Cục HQ

Theo đó, 3 container hàng cập cảng Quy Nhơn ngày 9/7, được doanh nghiệp khai báo là gỗ xẻ nhập khẩu từ châu Phi. Qua phân tích thông tin, đánh giá rủi ro, Chi cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện lô hàng có nhiều dấu hiệu bất thường nên triển khai các biện pháp giám sát, xác minh và kiểm soát.

Từ ngày 6 đến 8/8, lực lượng Hải quan phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, Chi cục Hải quan khu vực XIV và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn tiến hành khám xét toàn bộ 3 container.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.193kg ngà voi và 79,3kg xương động vật được cất giấu bên trong các container.

Cán bộ hải quan kiểm kê tang vật. Ảnh: Cục HQ

Kết quả giám định cho thấy số ngà voi thu giữ thuộc họ Voi (Elephantidae), trong khi các mẫu xương thuộc họ Mèo lớn (Felidae). Đây đều là những loài nằm trong các phụ lục của Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

Theo cơ quan chức năng, đây là một trong những vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã có số lượng tang vật đặc biệt lớn được phát hiện tại khu vực miền Trung trong nhiều năm gần đây, đồng thời là vụ việc lớn đầu tiên bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn.

Vụ việc cũng cho thấy vai trò của công tác quản lý rủi ro, thu thập thông tin và kiểm soát hải quan trong việc nhận diện những lô hàng có dấu hiệu bất thường.

Sự phối hợp giữa lực lượng Hải quan, Công an, Biên phòng và các cơ quan tố tụng đã kịp thời ngăn chặn một lượng lớn động vật hoang dã nguy cấp bị vận chuyển trái phép.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã bàn giao toàn bộ hồ sơ và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.