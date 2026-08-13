Tối 13/8, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, tại rãnh mộ thứ hai (khu B), lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào hơn 300m³ đất để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Đội Quy tập phát hiện và cất bóc được 18 hài cốt liệt cùng 12 bộ di vật trong ngày 13/8. Ảnh: BTL

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục huy động 3 máy xúc và 1 xe ben vận chuyển đất, tổ chức tìm kiếm liên tục. Đây là khu vực đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn.

Qua đó, đội quy tập phát hiện, cất bốc 18 hài cốt liệt sĩ cùng 12 bộ di vật.

Từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 311 hài cốt liệt sĩ và 179 bộ di vật kèm theo tại công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, 278 hài cốt được phát hiện riêng lẻ; 33 hài cốt được quy tập tại 8 vị trí thuộc các mộ tập thể ở khu A và khu B.

Toàn cảnh rãnh mộ thứ hai đang được khai quật tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTL

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, hiện công tác di dời nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại công viên Lê Thị Riêng đã hoàn tất.

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng và đơn vị liên quan để thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đắk Lắk: Khai quật hài cốt liệt sĩ thứ 2 ở núi Cư Jú

Cùng ngày, UBND xã Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, địa phương vừa phối hợp với Đội K51 tổ chức khai quật và quy tập một bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Cư Jú (thôn Ba Phường).

Hài cốt tìm thấy lần này chỉ cách hài cốt lần trước 50m. Ảnh: Đội K51

Trước đó, ông Nguyễn Tấn Anh (SN 1974, trú tại thôn Ba Phường, xã Cư Pui) báo tin, khoảng tháng 7/2025, trong quá trình đào hố hứng nước mưa phục vụ phun thuốc cho cây bắp, ông phát hiện một đoạn xương ống cùng một số di vật.

Nhận thấy những dấu hiệu có thể liên quan đến hài cốt liệt sĩ, ông Anh đã chủ động báo cho Đội K51 và Ban Chỉ huy Quân sự xã Cư Pui để kiểm tra, khảo sát.

Tiếp nhận nguồn tin, Đội K51 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Cư Pui tiến hành khảo sát thực địa và tổ chức tìm kiếm.

Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phần xương gồm xương sọ bị vỡ, xương cẳng tay, xương cẳng chân, các phần xương khuỷu tay, khuỷu chân, xương hàm và 5 chiếc răng.

Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều di vật gắn liền với đời sống của người lính trong chiến tranh bao gồm tăng, võng, dây dù, dây thông tin, hộp kem đánh răng và lọ thuốc.

Các di vật được thu thập, bảo quản cùng hài cốt để phục vụ công tác xác minh, giám định và xác định danh tính liệt sĩ. Vị trí phát hiện hài cốt lần này cách vị trí hài cốt liệt sĩ được khai quật ngày 6/8 hơn 50m.

Theo thống kê, từ tháng 7/2026 đến nay, trên địa bàn huyện Krông Bông (cũ), lực lượng chức năng đã tìm kiếm, khai quật và quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ.

Riêng tại khu vực núi Cư Jú, đây là hài cốt liệt sĩ thứ 2 được phát hiện, khai quật và quy tập. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực núi Cư Jú.

Khu vực núi Cư Jú (thuộc dãy Chư Yang Sin) từng là một phần của căn cứ kháng chiến H9, là địa bàn đóng quân, hoạt động của bộ đội ta trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh tại khu vực này.

9 chiếc khăn quàng cổ hé mở danh tính liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết 9 chiếc khăn quàng cổ được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng có thể là đầu mối quan trọng để xác định danh tính 15 chiến sĩ biệt động đã hy sinh trong một trận đánh năm 1968.