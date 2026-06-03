Ngày 3/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa triệt xóa một nhóm Telegram chuyên phát tán văn hóa phẩm đồi trụy nhằm thu lợi bất chính.

Trước đó, ngày 30/5, lực lượng chức năng triệu tập Nguyễn Tiến Đức (SN 2003, trú Nghệ An) đến làm việc. Kết quả điều tra ban đầu xác định, để có tiền chi tiêu cá nhân, Đức tạo lập và quản trị các nhóm Telegram mang tên “LUIS BÁN NHÓM VIP 18” và “Kênh HSSV”.

Đối tượng Nguyễn Tiến Đức tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Để thu hút người tham gia, Đức sử dụng các video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy đăng công khai nhằm quảng bá, lôi kéo thành viên. Sau đó, người này yêu cầu chuyển khoản từ 250.000 đến 400.000 đồng để cấp quyền truy cập các nhóm kín chứa nội dung đồi trụy.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các nhóm do Đức quản trị có hàng trăm thành viên tham gia, nhiều người đã trả phí để truy cập nội dung vi phạm. Qua khám xét và trích xuất dữ liệu điện tử, lực lượng công an thu giữ khoảng 5GB dữ liệu phục vụ điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Đức để điều tra hành vi “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.