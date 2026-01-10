Ngày 10/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.A.H. (ngụ phường Trảng Bàng) về hành vi lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai sự thật.

Trước đó, qua công tác rà soát không gian mạng trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook của ông H. thường xuyên chia sẻ các video từ kênh của Lê Trung Khoa và trang “Thời báo.de”.

Ông N.A.H. tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Cơ quan công an xác định các nội dung trên có tính chất xuyên tạc sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan nhà nước, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của một số cá nhân là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông H. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP và Nghị định 211/2025/NĐ-CP), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt ông N.A.H. số tiền 7,5 triệu đồng.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, có trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; kiểm tra tính xác thực của thông tin trước khi chia sẻ nhằm tránh vi phạm pháp luật và không tiếp tay cho các luồng thông tin xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội.