Trong một loạt chiến dịch phối hợp vào ngày 6 và 7/4, giới chức Campuchia đã triệt phá ít nhất 4 trung tâm lừa đảo trực tuyến tại ba tỉnh, bắt giữ hàng trăm người nước ngoài.

Đợt tấn công này bám sát cam kết của Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet nhằm không tạo "nơi trú ẩn" cho các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Các chiến dịch nhắm vào Phnom Penh, tỉnh Banteay Meanchey và Kep. Theo tuyên bố từ Hãng Thông tấn Kampuchea (AKP) ngày 8/4, những hành động này đánh dấu sự đẩy nhanh chiến dịch trấn áp tội phạm mạng xuyên biên giới.

Những kẻ tình nghi lừa đảo bị cơ quan chức năng Campuchia bắt giữ trong đợt truy quét vừa qua. Ảnh: AKP

Tại Phnom Penh, ngày 6/4, cuộc đột kích đầu tiên nhắm vào một khu dân cư ở quận Sen Sok, bắt giữ 218 công dân nước ngoài. Cảnh sát thu giữ hơn 170 máy tính, gần 400 điện thoại di động, nhiều thiết bị công nghệ thông tin, đồng phục cảnh sát và giấy tờ tùy thân giả mạo của Nhật Bản.

Phân tích sơ bộ bằng chứng kỹ thuật số hé lộ nhiều hình thức lừa đảo: giả danh cảnh sát Nhật Bản để gài bẫy nạn nhân, lừa đảo tình cảm và gian lận đầu tư nhắm vào Pakistan, Bangladesh và Việt Nam.

Cùng ngày, cuộc đột kích thứ hai tại quận này dẫn đến việc bắt giữ 27 nghi phạm. Cơ quan chức năng đã tịch thu hàng chục máy tính xách tay và hơn 200 điện thoại.

Ngày 7/4 tại Kep, 14 người nước ngoài bị bắt giữ tại một cơ sở cho thuê bị tình nghi. Tại tỉnh Banteay Meanchey, một tổ hợp casino-khách sạn ở Poipet bị khám xét, dẫn đến việc tạm giữ 139 người.

Các điều tra viên phát hiện hàng chục thiết bị điện tử phục vụ lừa đảo trực tuyến ở tầng trệt, trong khi các tầng trên được dùng làm khu sinh hoạt.

Tính đến ngày 8/4, cơ quan chức năng đã thực hiện hơn 20 cuộc đột kích lớn, bắt giữ khoảng 5.200 nghi phạm nước ngoài, đồng thời thu giữ hơn 15.000 máy tính và 50.000 điện thoại. Gần 30 vụ dẫn độ đã được thực hiện, tăng 40% so với năm 2025.

Trước đó, vào ngày 3/4, Quốc hội Campuchia đã phê chuẩn đạo luật đầu tiên nhắm vào các trung tâm lừa đảo. Bộ trưởng Tư pháp Keut Rith cho biết đạo luật nhằm mục đích tăng cường chiến dịch truy quét đang diễn ra trên khắp cả nước và đảm bảo các trung tâm này không xuất hiện trở lại.

"Đạo luật này nghiêm khắc như một tấm lưới, đảm bảo không còn tình trạng lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, nhằm phục vụ lợi ích của quốc gia và người dân", ông phát biểu với báo giới, đồng thời đánh giá vấn nạn này đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, du lịch và đầu tư. Ông nhấn mạnh "Campuchia không phải là nơi để thực hiện hành vi lừa đảo".

Đạo luật hiện sẽ được đệ trình lên Quốc vương Campuchia để ký ban hành chính thức. Những người bị kết tội lừa đảo trực tuyến có thể bị phạt từ 2 đến 5 năm tù và phạt tiền lên tới 125.000 USD.

Bản án dành cho các vụ lừa đảo do băng đảng thực hiện hoặc nhắm vào nhiều nạn nhân có thể lên tới 10 năm tù và mức phạt 250.000 USD.

Luật cũng nêu rõ hình phạt đối với hành vi rửa tiền, thu thập dữ liệu nạn nhân hoặc tuyển dụng nhân sự lừa đảo. Ngoài ra, kẻ cầm đầu các trung tâm lừa đảo trên mạng dính líu đến buôn bán người, giam giữ và tra tấn sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm và mức phạt lên tới 500.000 USD.

Theo báo cáo năm 2023 của Liên Hợp Quốc, Campuchia - đặc biệt là Poipet và Sihanoukville - từng là nơi đặt các trung tâm cuộc gọi lừa đảo sử dụng tới 100.000 lao động cưỡng bức, tạo ra hàng tỷ USD.

Tổ chức này mô tả Đông Nam Á là "tâm chấn" của các trung tâm lừa đảo, nơi các băng đảng chiếm đoạt khoảng 40 tỷ USD mỗi năm.

Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cảnh báo ngành công nghiệp lừa đảo đang vươn vòi bạch tuộc ra khỏi Đông Nam Á, mở rộng hoạt động tới Nam Mỹ, châu Phi, Trung Đông, châu Âu và một số quốc đảo Thái Bình Dương.

