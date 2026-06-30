Ngày 30/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại xã Lục Ngạn, tạm giữ 21 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tụ điểm xóc đĩa này thường xuyên thu hút nhiều người từ địa phương và khu vực lân cận đến tham gia.

Để đối phó lực lượng chức năng, các đối tượng tổ chức sới bạc trong ngôi nhà xây dựng kiên cố theo kiểu "boongke", có nhiều lớp cửa và lắp đặt hệ thống camera giám sát bên ngoài nhằm cảnh giới, kịp thời phát hiện người lạ hoặc lực lượng công an.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và triệt phá tụ điểm này.

Các đối tượng khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Khoảng 21h30 ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra nhà của Diệp Thị Sáu (SN 1983, trú thôn Chão, xã Lục Ngạn), bắt quả tang Sáu cùng Lưu Văn Từ (SN 1963, trú cùng thôn) tổ chức cho 19 người đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Lưu Văn Từ là người cầm đầu, trực tiếp tổ chức sới bạc; Diệp Thị Sáu là chủ nhà, cho thuê địa điểm để các con bạc tụ tập sát phạt. Mỗi người tham gia phải nộp từ 100.000 đến 200.000 đồng tiền "phế" cho Từ.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.