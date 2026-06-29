Sau 4 ngày xét xử và nghị án, ngày 29/6, TAND TPHCM tuyên phạt Mai Thái An, 53 tuổi, cựu Giám đốc Văn phòng chứng nhận chất lượng BQC, 10 năm tù; Đỗ Thị Hải, 41 tuổi, 6 năm tù và Lê Trung Đức, 35 tuổi, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội Giả mạo trong công tác.

Theo cáo trạng, Văn phòng chứng nhận chất lượng BQC (trụ sở tại Hà Nội) hoạt động trong lĩnh vực đánh giá, chứng nhận sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa. Dù được cấp phép, đơn vị này không đáp ứng điều kiện về số lượng chuyên gia đánh giá theo quy định.

Để duy trì hoạt động, Mai Thái An chỉ đạo cấp dưới sử dụng trái phép danh nghĩa, chữ ký và con dấu của hai chuyên gia đã nghỉ việc là Dương Hữu Nghiệp và Trần Đình Dũng trong hồ sơ xin cấp phép và hồ sơ chứng nhận hợp quy cho khách hàng.

Ngoài ra, dù quyết định bổ nhiệm giám đốc đối với Nguyễn Thùy Dương đã hết hiệu lực từ tháng 4/2023, An vẫn tiếp tục sử dụng chữ ký và dấu chức danh của người này để hợp thức hóa hồ sơ.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 6/2023 đến tháng 8/2025, An và Hải cấu kết với Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek làm giả phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm thức ăn chăn nuôi và thủy sản. Nhiều trường hợp không gửi mẫu kiểm nghiệm hoặc tự ý chỉnh sửa chỉ tiêu thử nghiệm nhưng vẫn được phát hành phiếu kết quả đạt yêu cầu.

Theo phương thức này, Hải gửi thông tin để Avatek phát hành 19.928 phiếu kết quả thử nghiệm giả. Trong đó, 12.760 phiếu được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận hợp quy và giám sát định kỳ cho 350 doanh nghiệp; 7.168 phiếu còn lại được chuyển cho khách hàng phục vụ công bố sản phẩm.

Từ các phiếu thử nghiệm giả, Mai Thái An chỉ đạo Lê Trung Đức lập khống 828 bộ hồ sơ cấp giấy chứng nhận hợp quy và hồ sơ giám sát định kỳ.

Cơ quan điều tra xác định các bị cáo thu hơn 7 tỷ đồng từ hoạt động này. Trong đó, Văn phòng BQC hưởng lợi hơn 5,1 tỷ đồng, còn Đỗ Thị Hải hưởng gần 2 tỷ đồng.

Ngoài vụ việc trên, An còn trực tiếp môi giới làm giả 297 phiếu thử nghiệm cho 49 khách hàng khác, thu lợi hơn 82 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Mai Thái An phải chịu trách nhiệm đối với 13.057 phiếu thử nghiệm giả và 828 bộ hồ sơ giả; Đỗ Thị Hải chịu trách nhiệm đối với 19.928 phiếu thử nghiệm giả và 828 bộ hồ sơ giả; Lê Trung Đức chịu trách nhiệm đối với 828 bộ hồ sơ giả mạo.

Viện kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo làm sai lệch hoạt động chứng nhận chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và thủy sản.

Đối với các doanh nghiệp sử dụng phiếu thử nghiệm và giấy chứng nhận hợp quy giả, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tách hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.