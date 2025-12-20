Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt xóa một sới bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà của Bùi Thị Hường (SN 1978, trú tại thôn Nguyệt Thành, xã Nguyệt Ấn).

Tại chiếu bạc, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 15 đối tượng, thu giữ 220 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là ổ nhóm đánh bạc có nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự ở nhiều địa phương khác nhau đến tham gia.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi tham gia đánh bạc. Ảnh: CACC

Trong số 15 đối tượng bị bắt giữ, có 4 đối tượng ở xã Cẩm Thủy, 3 đối tượng ở xã Nguyệt Ấn, 3 đối tượng ở xã Cẩm Thạch; 5 đối tượng còn lại ở các xã Ngọc Lặc, Minh Sơn, Thọ Lập, Ngọc Liên và Hoằng Châu.

Theo lời khai của các đối tượng, sới bạc này do Lê Thế Tài (SN 1989); Cao Hữu Kiên (SN 1985, trú tại thôn Nguyệt Sơn, xã Nguyệt Ấn) và Lường Quốc Trúc (SN 1989, trú tại xã Hoằng Châu) đứng ra tổ chức. Các đối tượng thuê nhà của Bùi Thị Hường làm địa điểm đánh bạc.

Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng đã thuê người canh gác, cảnh giới nghiêm ngặt từ vòng ngoài.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 15 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.