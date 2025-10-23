Tối nay (23/10), nhiều tuyến đường gần sông Sài Gòn, thuộc phường Thủ Dầu Một (TPHCM), bất ngờ bị ngập sâu, khiến phương tiện và người dân không thể lưu thông. Một số khu dân cư ven sông cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Đường Đoàn Trần Nghiệp, qua chợ Thủ Dầu Một ngập sâu. Ảnh: H.T

Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường trung tâm phường Thủ Dầu Một như Bạch Đằng, Ngô Quyền, Đoàn Trần Nghiệp, Lê Hồng Phong… bị ngập sâu, có nơi nước cao đến nửa thân xe máy. Khu vực chợ Thủ Dầu Một, sát sông Sài Gòn, nước dâng cao gây hư hỏng tài sản của các tiểu thương.

Nhiều tuyến đường ven sông thuộc đia bàn phường Thuận An bị ngập sâu do triều cường. Ảnh: T.T

Một số tuyến đường gần các nhánh sông ở phường Thuận An và Lái Thiêu cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của triều cường.

Khu vực bị ngập sâu phải kể tới khu dân cư thuộc khu phố Phú Thọ 5, phường Thủ Dầu Một. Từ chiều tối, mực nước trên sông bắt đầu dâng cao, tràn vào nhà của hàng chục hộ dân tại đây.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc lên cao. Ảnh: D.Q

Lực lượng dân quân được huy động hỗ trợ người dân ứng phó ngập do triều cường, tổ chức di chuyển người, phương tiện và tài sản đến nơi an toàn, giúp người dân qua đoạn ngập sâu, đồng thời di dời và kê cao đồ đạc trong các hộ gia đình bị ngập.

Ngoài ra, hàng chục hộ dân sống gần sông Sài Gòn đoạn qua phường Thủ Dầu Một cũng phải sơ tán đồ đạc và chủ động lên phương án di chuyển phòng trường hợp nước dâng cao.

Nước tràn vào nhà một hộ dân ở khu phố Phú Thọ 5, phường Thủ Dầu Một. Ảnh: T.T

Theo dự báo của cơ quan chức năng, đỉnh triều cường sẽ kéo dài đến ngày 26 và 27/10.