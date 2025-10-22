Chiều nay (22/10), triều cường xuất hiện gây ngập đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại.

Từ khoảng 16h, nước kênh Tẻ dâng cao, tràn lên mặt đường Trần Xuân Soạn, khiến đoạn dài khoảng 500 m bị ngập nặng.

Ông Nguyễn Văn Trinh vội dắt xe lên vỉa hè chờ nước rút. Tan ca, ông đã cố tránh tuyến đường Lê Văn Lương vì ngập nặng nhưng xe vẫn chết máy. Ông cho biết đang trên đường về nhà ở quận 1.

Nước ngập đúng giờ tan học, nhiều phụ huynh và học sinh phải bì bõm lội nước về nhà. Em Quốc Huy gọi điện nhờ bố mẹ đến đón vì xe bị chết máy giữa đường.

Nhiều xe máy rồ ga cố vượt qua đoạn đường ngập sâu, nước bắn tung tóe, khói trắng phun mù mịt từ ống xả. Không ít xe chết máy giữa chừng, người điều khiển phải xuống dắt bộ, lội bì bõm trong dòng nước ngập ngang bắp chân.

Một số hộ dân sống ven kênh Tẻ vội dùng ván gỗ chặn trước cửa ngăn nước tràn vào nhà. Anh Hoàng Sơn cho biết chỉ sau nửa tiếng, nước đã dâng lên sàn và vẫn tiếp tục cao hơn. “Phải đợi 3-4 tiếng nữa nước mới rút hết,” anh nói.

Đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận) ngập sâu, dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm, nhiều người phải bám mép đường tránh nước.

Tại một cửa hàng ắc quy trên đường Huỳnh Tấn Phát, đồ đạc được kê cao để tránh ngập. Chủ cửa hàng, cô Tau Mỹ Hạnh, cho biết phải dùng ống bơm nước ra liên tục do mưa kéo dài khiến mực nước dâng cao 50–70 cm.

Cách đó không xa, con hẻm 184 Nguyễn Văn Quý cũng ngập nước.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Yến, sống trong hẻm 184, cho biết nhiều năm nay, mỗi khi triều cường dâng cao, sinh hoạt của người dân đều bị đảo lộn. Khu vực là ngõ cụt nên thoát nước khó khăn, có ngày nước ngập tới hai bậc cầu thang trong nhà.

Các đồ đạc trong nhà chị Yến được kê cao hơn.