Chiều nay (18/10), triều cường xuất hiện từ 15h30 gây ngập đường Trần Xuân Soạn (quận 7) đã khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đây là kỳ triều cường cao trong năm. Đỉnh triều cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 18-19/10.

Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước dự báo đạt 1,7-1,75m, cao hơn báo động 3 từ 0,1-0,15m.

Triều cường dâng cao khiến nước từ kênh, rạch tràn lên đường, gây ngập gần nửa mét.

Tại một số đoạn, hàng loạt xe chết máy. Người dân bì bõm lội nước dắt xe, trong đó có cả phụ huynh đi đón con học về.

Đây là khu vực đông dân cư. Triều cường dâng cao đã làm sinh hoạt hàng ngày của họ bị đảo lộn.

Chiếc xe hàng của chị Lan bị sóng đánh đổ, những người đi đường phải xúm vào trợ giúp.

Ông Quốc Khánh thì dùng tấm gỗ để hạn chế nước vào nhà. Ngày hôm qua, triều cường dâng qua cả tấm ván này.

Hôm nay là ngày thứ hai liên tiếp triều cường dâng cao. Trong ảnh là chị Ánh Loan cùng 2 con đang hì hục đẩy xe khỏi đoạn ngập.

“Đến hẹn lại lên, tôi sống ở đây nên phải chịu cảnh này thôi, không biết khi nào mới hết” - chị Loan chia sẻ.

Tại khu dân cư trên đường Phú Thuận (quận 7), bốn bề nước bủa vây khiến người dân vất vả đi chuyển.

Tại hẻm 67 đường Bùi Văn Ba, nước ngập 2 ngày nay chưa có dấu hiệu rút.

Chị Ngô Thị Tuyết Hạnh, nhà trong hẻm 67 Bùi Văn Ba, đứng trong căn bếp ngập nước để chuẩn bị bữa tối cho gia đình bằng chiếc bếp dầu. Chị Hạnh kể đây là lần đầu tiên khu vực này bị ngập sâu như vậy do nước triều quá cao.

Các vật dụng, đồ đạc trong nhà chị Hạnh được kê cao để tránh nước. Với tủ lạnh hay máy giặt, gia đình chị phải ngắt luôn điện.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, trong những ngày tới, TPHCM có mưa rào và giông, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa to tập trung chủ yếu về chiều và tối. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.