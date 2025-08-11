XEM CLIP:

Ngày 11/8, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp) đã triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính 19 triệu đồng đối với bà Đ.T.K.C (64 tuổi, ngụ xã Lấp Vò) về hành vi điều khiển ôtô đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”. Đồng thời bà C. cũng bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà C. Ảnh: Phước Thanh/Công an Đồng Tháp

Khoảng 16h30 ngày 4/8, Đội CSGT số 1 phát hiện trên mạng xã hội có đoạn clip ghi lại cảnh ôtô BKS 66A-196... đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” thuộc Quốc lộ N2B.

CSGT xác minh ôtô trên là của bà C. nên mời làm việc. Bà C. thừa nhận là người trực tiếp điều khiển ôtô đi trên Quốc lộ N2B, hướng từ cầu Vàm Cống về cầu Cao Lãnh.

Khi đến đoạn đường thuộc địa bàn xã Lấp Vò, do chạy qua khỏi đoạn đường dẫn rẽ xuống Quốc lộ 80, nên bà C. điều khiển ôtô quay đầu, chạy ngược chiều trên Quốc lộ N2B.