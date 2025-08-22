Ngày 22/8, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trực tiếp thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động - người bị thương nặng khi làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Giám đốc công an TP Hà Nội đến thăm vào động viện chiến sĩ CSCĐ bị thương. Ảnh: T.H.

Bên giường bệnh, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, chia sẻ và động viên Đại úy Công cùng gia đình. Giám đốc Công an TP Hà Nội ghi nhận, biểu dương tinh thần quả cảm, trách nhiệm “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của Đại úy Lê Đình Công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ sự bình yên của Thủ đô. Đồng thời, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhắn nhủ Đại úy Công yên tâm điều trị để mau chóng bình phục.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã thay mặt lãnh đạo TP trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Đại úy Lê Đình Công vì thành tích xuất sắc trong công tác, đặc biệt là tinh thần kiên cường khi đối mặt với tình huống nguy hiểm để bảo vệ an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vì đã tận tâm cứu chữa, giúp Đại úy Công vượt qua cơn nguy kịch. Ông cũng đề nghị bệnh viện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để đồng chí sớm hồi phục, trở về với gia đình và đồng đội.

Đồng thời, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo Phòng Cảnh sát cơ động cùng các đơn vị chức năng thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, hỗ trợ tối đa cho Đại úy Công và gia đình trong quá trình điều trị.

Xúc động trước sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, chị Trịnh Thị Loan (vợ Đại úy Công) gửi lời cảm ơn sâu sắc. Chị cho biết, sự động viên này là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, giúp gia đình thêm vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao bằng khen cho Đại úy Lê Đình Công. Ảnh: T.H.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 21/8, tại đường Nghi Tàm, khi đang làm nhiệm vụ, Đại úy Lê Đình Công đã dũng cảm ra hiệu lệnh dừng xe đối với 2 đối tượng điều khiển xe máy phóng tốc độ cao, có hành vi nguy hiểm.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà cố tình lao thẳng vào Đại úy Công, khiến anh bị thương nặng. Lực lượng chức năng tại hiện trường đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ các đối tượng và đưa Đại úy Công đi cấp cứu.

Hiện Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, hoàn thiện hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.