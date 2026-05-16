Ngày 16/5, Công an xã Kỳ Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) triệu tập B.X.C. (36 tuổi, trú thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Hoa) để làm rõ hành vi đe dọa đánh mẹ rồi phát trực tiếp vụ việc lên mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 21h ngày 15/5, B.X.C. bị cho là dùng gậy sắt đe dọa đánh mẹ, đồng thời chửi bới, văng tục. Đáng chú ý, người này còn phát trực tiếp toàn bộ sự việc lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Ngay trong tối cùng ngày, sau khi nắm bắt vụ việc, Công an xã Kỳ Hoa xác định danh tính và đến nhà làm việc với B.X.C., tuy nhiên người này không có mặt tại địa phương.

Đến sáng 16/5, Công an xã Kỳ Hoa triệu tập B.X.C. đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, C. thừa nhận là chủ tài khoản Facebook và trực tiếp phát livestream chửi bới, dọa đánh mẹ ruột.

Theo lời khai, trước khi phát trực tiếp vụ việc lên mạng xã hội, người này có sử dụng rượu bia. Công an xã Kỳ Hoa cũng tiến hành test nhanh ma túy, kết quả cho thấy C. âm tính với chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.