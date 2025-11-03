Ngày 3/11, Công an xã Hoài Đức (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Trần Thanh Bình (SN 1967, trú phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng cũ). Bình bị truy nã từ năm 1987 về tội giết người. Trước khi gây án, người này từng có hai tiền án về các tội cướp giật và trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Thanh Bình. Ảnh: CACC

Trung tá Vũ Quang Nam, Trưởng Công an xã Hoài Đức, cho biết trong quá trình rà soát, tra cứu hệ thống dữ liệu truy nã, lực lượng chức năng phát hiện một người tên Trần Thanh Bình (sinh năm 1964, quê Thanh Trì, Hà Nội), hiện sinh sống tại buôn Ea Tuk, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk, có nhiều đặc điểm trùng khớp với đối tượng bị truy nã.

Công an xã Hoài Đức đã nhiều lần vào xã Cư Pơng (tỉnh Đắk Lắk) để xác minh. Qua đó, xác định tại buôn Ea Tuk có người tên Trần Thanh Bình đang sinh sống cùng vợ và hai con. Tuy nhiên, người đàn ông này sống khép kín, ít giao du với hàng xóm, khu vực nhà ở lại hẻo lánh nên công tác thu thập thông tin gặp nhiều khó khăn.

Tổ công tác đã thu thập dữ liệu vân tay của Bình khi người này làm căn cước công dân tại Công an xã Cư Pơng, sau đó phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an TP Hà Nội để đối chiếu với mẫu vân tay trong tàng thư căn cước công dân.

Quyết định truy nã Trần Thanh Bình vào năm 1987. Ảnh: CACC

Kết quả xác minh cho thấy vân tay trùng khớp, khẳng định người đàn ông đang sinh sống tại Đắk Lắk chính là Trần Thanh Bình – đối tượng bị truy nã gần 40 năm qua. Sau khi bị triệu tập, biết không thể trốn thoát, Bình đã thừa nhận hành vi giết người xảy ra vào cuối năm 1987.

Bình khai, do sự việc đã quá lâu nên không nhớ rõ thời gian cụ thể. Hôm đó, tại một quán nước gần nhà, Bình bị một người đàn ông tên Q. cùng hai em ruột của ông này đánh gây thương tích.

Bực tức, khoảng 20h cùng ngày, khi gặp lại ông Q. trên đường, Bình rút thanh sắt ở tường rào tấn công, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Khi người dân chạy đến, Bình bỏ trốn vào Đắk Lắk sinh sống.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau hai ngày. Ngày 24/11/1987, Công an quận Hai Bà Trưng (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Bình về tội giết người. Do Bình bỏ trốn, ngày 25/11/1987, cơ quan công an đã ra lệnh truy nã toàn quốc.

Biết mình bị truy nã, để tránh bị phát hiện, năm 2005, Bình kết hôn với một phụ nữ ở Đắk Lắk. Trong quá trình sinh sống tại đây, hắn khai gian, tăng thêm 3 năm so với tuổi thật, đồng thời tạo dựng một nhân thân và hoàn cảnh gia đình mới nhằm che giấu lai lịch thật, trốn tránh pháp luật suốt gần 40 năm qua.