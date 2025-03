Trong đó, có những trường hợp lỗi phạt nguội đã xảy ra cách đây 2- 3 năm, thậm chí có trường hợp đã sang tên chủ khác. Chủ xe mua lại xe cũ đi đăng kiểm bị từ chối mới “ngã ngửa” khi chủ trước vi phạm mà chưa nộp phạt.

Trước tình cảnh này, nhiều người khẩn trương đi nộp phạt. Thế nhưng ngay cả khi chủ phương tiện đã xuất trình quyết định xử phạt kèm biên lai nộp tiền nhưng vẫn chưa thể thực hiện kiểm định ngay.

Lý giải tình trạng này, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, do trên hệ thống của cơ quan công an vẫn thể hiện vi phạm mà chưa được cập nhật trạng thái “đã xử phạt”.

Xuất trình biên lại nộp phạt nguội có được đăng kiểm?. Ảnh: N. Huyền

Do hệ thống của cơ quan công an chưa thay đổi trạng thái nên cơ quan đăng kiểm là đơn vị thực thi “không thể làm gì khác”. Thẩm quyền thay đổi trạng thái "chưa xử phạt" thành "đã xử phạt" của cơ quan công an.

Như vậy, chủ xe có xuất trình quyết định xử phạt và biên lai nộp phạt cơ quan đăng kiểm cũng không thể thay đổi trạng thái và cơ quan đăng kiểm cũng không thể thẩm định được giấy tờ đó là thật hay giả.

Trong khi đó, từ 1/1/2025, Nghị định số 166/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định: Các đơn vị đăng kiểm từ chối kiểm định với xe bị cảnh báo vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cục Đăng kiểm Việt Nam và Cục CSGT (Bộ Công an) đã làm việc để sớm cập nhật kịp thời những trường hợp đã xử phạt trên hệ thống.

Để tránh gặp tình huống không mong muốn, chủ phương tiện cần phải nộp phạt sớm và khi Cục Cảnh sát giao thông gỡ bỏ cảnh báo trên hệ thống, xe sẽ được đăng kiểm. Bên cạnh đó, trước khi đi đăng kiểm, chủ phương tiện cần tra cứu phạt nguội trên cả hai hệ thống của Cục CSGT và Cục Đăng kiểm Việt Nam.