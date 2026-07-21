Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức chương trình "Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ” diễn ra từ ngày 24-27/7/2026 tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

Hình ảnh trong phim "Đội nữ pháo binh".

Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và những người có công với cách mạng; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", phát huy giá trị của điện ảnh tài liệu trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng.

"Hoà chung không khí cả nước hướng về ngày 27/7 để tri ân anh hùng liệt sĩ, uống nước nhớ nguồn, tuyên truyền truyền thống cách mạng, tình yêu đất nước, trân trọng lịch sử để vững bước mai sau, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với những bộ phim đặc sắc, nhiều ý nghĩa nhân văn", NSƯT Trịnh Quang Tùng - Phó Tổng Giám đốc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương chia sẻ với VietNamNet.

Chương trình giới thiệu 9 bộ phim tài liệu tiêu biểu do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất qua nhiều thời kỳ. Mỗi tác phẩm là một lát cắt chân thực về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, những hy sinh, mất mát do chiến tranh để lại cũng như hành trình vượt lên nghịch cảnh của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những con người đã cống hiến trọn đời cho đất nước.

Trong những ngày diễn ra chương trình, khán giả sẽ được theo dõi những bộ phim tiêu biểu như: Còn lại với thời gian, K10, Chị Năm Khùng, Dòng Păm Pơi vẫn hát, Những tù nhân không số.

Cảnh trong phim "Còn lại với thời gian": Giải Cánh diều vàng 2005 cho ''Phim tài liệu nhựa xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Giải Phim tài liệu xuất sắc nhất'' tại LHP Châu Á - Thái Bình Dương 2006.

Chương trình cũng giới thiệu nhiều tác phẩm về những người lính, lực lượng thanh niên xung phong và các chiến sĩ cách mạng như Đại đội 915 - Bản hùng ca màu lửa, Đội nữ pháo binh 8/3 - Một thời rực lửa, Tuổi trẻ bất khuất. Mỗi bộ phim là một lát cắt chân thực về những năm tháng chiến tranh, tái hiện những chiến công, sự hy sinh anh dũng và tinh thần bất khuất của các thế hệ đi trước.

Bên cạnh đó, Những thước phim lịch sử là lời tri ân các phóng viên chiến trường, nhà quay phim của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương - những người đã không quản hiểm nguy, bám sát chiến trường để ghi lại những khoảnh khắc chân thực của lịch sử.

Các bộ phim được trình chiếu miễn phí, phục vụ cán bộ, chiến sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và đông đảo công chúng. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các buổi giao lưu giữa khán giả với các nhà làm phim, nhân chứng lịch sử và nhân vật trong phim, góp phần lan tỏa giá trị của điện ảnh tài liệu trong việc gìn giữ ký ức lịch sử và giáo dục truyền thống.

Phim "Chị Năm Khùng": Giải phim ngắn xuất sắc nhất LHP Châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 45.