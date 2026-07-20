Phần phim điện ảnh thứ 29 mang tên Thám tử lừng danh: Thiên thần sa ngã trên xa lộ dù tới 24/7 mới chính thức công chiếu rộng rãi tại Việt Nam nhưng cuối tuần qua đã tạo nên một cơn địa chấn ngoài rạp ngay từ các suất chiếu sớm.

Năm 2026 là một cột mốc quan trọng với người hâm mộ khi chuẩn bị bước đến 30 năm hành trình phát sóng của anime truyền hình Thám tử lừng danh Conan (1996 - 2026). Sự đón nhận của khán giả tại Nhật Bản cũng là minh chứng cụ thể. Hiện tại, Conan Movie 29 đã đạt mốc 10,88 tỷ yên tại thị trường nội địa, trở thành tác phẩm có doanh thu mở màn cao nhất toàn bộ thương hiệu.

Lượng fan đông đảo của loạt phim lẫn series phim hoạt hình Nhật Bản lừng danh này tại Việt Nam cũng giúp Conan Movie 29 bán vé với tốc độ kinh ngạc với doanh thu gần gấp đôi bom tấn The Odyssey đang gây sốt toàn cầu của đạo diễn Christopher Nolan.

Cảnh trong phim "Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ".

Theo Box Office Vietnam, tính tới hết ngày 19/7, Thám tử lừng danh: Thiên thần sa ngã trên xa lộ đã bỏ túi 40 tỷ đồng tại rạp Việt với suất chiếu và lượng vé bán ra áp đảo so với các đối thủ còn lại. The Odyssey dù nhận cơn mưa lời khen và gây sốt trên mạng xã hội Threads nhưng thực tế chỉ thu 22 tỷ đồng sau 3 ngày đầu công chiếu.

Dự báo The Odyssey sẽ tăng nhiệt dần trong những ngày tới khi các fan đích thực của điện ảnh không thể bỏ lỡ cơ hội ra rạp thưởng thức siêu phẩm mãn nhãn được đầu tư tới 250 triệu USD (khoảng 6.600 tỷ) với sự góp mặt của dàn sao hạng A Hollywood này.

Cảnh trong phim "The Odyssey".

Vững chắc ở vị trí thứ 3 phòng vé là thương hiệu Minions & Quái vật đình đám hiện vượt mốc 140 tỷ đồng tại rạp Việt. Như vậy cả top 3 phòng vé đều là phim ngoại.

Xếp thứ 4 là Quỷ bắt hồn với sự góp mặt của Quang Tuấn với 30 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu. Vị trí thứ 5 thuộc về Moana phiên bản người đóng của Disney, hiện đạt hơn 15 tỷ đồng tại rạp Việt.

Cuối tuần tới dự báo phòng vé tiếp tục rung chuyển khi Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ chính thức đổ bộ rạp chiếu. Bom tấn hoạt hình này cũng được dự báo sẽ sớm cán mốc trăm tỷ vào cuối tuần công chiếu đầu tiên.