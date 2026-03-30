Juky San mặc bikini ngâm mình, tạo dáng ở Giếng Tiên

Ngày 30/3, Juky San trở thành tâm điểm tranh cãi mạng xã hội vì loạt khoảnh khắc chụp tại Giếng Tiên, Gia Lai. Trong ảnh, cô diện bikini, ngâm mình trong giếng nước và tạo nhiều dáng gợi cảm. Ca sĩ lập tức đối diện với làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Juky San ngâm mình và tạo dáng chụp ảnh ở Giếng Tiên gây tranh cãi.

Giữa ồn ào, Juky San chính thức lên tiếng về loạt ảnh trên. Cô thừa nhận chưa có sự tìm hiểu về tín ngưỡng, văn hóa địa phương nên đã vô tư nghĩ đây chỉ là một bối cảnh thiên nhiên thông thường.

Ngoài ra, thời điểm đoàn Juky San đến thăm quan và chụp ảnh, khu vực này không có biển báo thông tin hay cảnh báo nào về tính chất tôn nghiêm của địa điểm.

Ca sĩ xin nhận thiếu sót vì chưa chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng về các giá trị văn hóa, lịch sử của nơi mình đặt chân đến. Cô xem sự việc lần này là một bài học đắt giá về sự cẩn trọng phải “khắc cốt ghi tâm”.

“Một lần nữa, xin cúi đầu nhận lỗi và mong nhận được sự lượng thứ từ quý vị khán giả cùng bà con địa phương”, Juky San chia sẻ.

Hiệp Gà chụp ảnh phản cảm bên tượng đài anh hùng liệt sĩ

Tháng 4/2013, diễn viên hài Hiệp Gà đăng tải nhiều bức ảnh chụp anh mặc quần đùi, áo thun với những hành động đánh đu, xoạc chân bên 1 tượng đài lịch sử.

Hiệp Gà gây phản cảm với hành động đu tượng chụp ảnh.

Nam diễn viên không quên chú thích ảnh: “10 cô gái Đồng Lộc… đánh em”. Tuy nhiên, địa điểm mà Hiệp Gà có hành động phản cảm trên không phải tượng đài 10 cô gái Đồng Lộc như anh nhầm tưởng mà là tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Ngã ba Nghèn, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là tượng đài có ý nghĩa lịch sử, lưu lại những dấu ấn thời kỳ 1930 - 1931.

Sự việc khiến khán giả bức xúc, Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng phải vào cuộc. Đơn vị này cho rằng đây là một cách hành xử thiếu tôn trọng lịch sử và “không thể chấp nhận được”.

Hiệp Gà cho rằng hành động của anh giống như sờ vào tượng nên không có gì quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, số đông không chấp nhận lời thanh minh của anh.

Thủy Tiên quay MV “uốn éo” gợi cảm trong bảo tàng

Năm 2011, ca sĩ Thủy Tiên phát hành MV Em đã quên với bối cảnh quay tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Trong 1 phân đoạn, giọng ca sinh năm 1985 diện váy cúp ngực gợi cảm, uốn éo giữa 2 bức tượng.

Ca sĩ Thủy Tiên mặc váy, uốn éo gợi cảm giữa 2 bức tượng lịch sử trong bảo tàng.

Hai bức tượng này đều mang ý nghĩa lịch sử, một bên tượng thể hiện tình quân dân, bên còn lại thể hiện sự đoàn kết đấu tranh.

Việc Thủy Tiên có những hành động, biểu cảm không phù hợp trong bối cảnh không gian văn hóa như bảo tàng được xem là khó chấp nhận.

Thủy Tiên nhanh chóng xin lỗi, mong dư luận thông cảm bởi những thiếu sót là vô tình, sẽ được rút kinh nghiệm về sau.

“Trong cuộc sống ai cũng có sơ sót và những gì xảy ra trong clip là một sự sơ sót vô tình, tôi sẽ rút kinh nghiệm và mong nhận được sự thông cảm”, Thủy Tiên bày tỏ.

Chi Pu ngồi lên và hôn tượng Phật

Năm 2018, loạt ảnh Chi Pu có một số hành động như hôn và ngồi lên tượng Phật được đăng tải rầm rộ. Các bức ảnh này được chụp khi ca sĩ mới 12 tuổi trong chuyến du lịch cùng gia đình.

Chi Pu ngồi lên và hôn tượng Phật. Khi chụp ảnh này ca sĩ mới 12 tuổi nên nhiều người bày tỏ thông cảm với cô.

Khán giả bàn luận sôi nổi với ý kiến đa chiều. Một bên chỉ trích hành động của Chi Pu không đúng mực, thiếu suy nghĩ. Số khác lại cảm thông vì thời điểm chụp ảnh, nữ ca sĩ còn nhỏ nên chưa nhận thức rõ các hành động của mình.

Chính Chi Pu cũng thừa nhận hành động ngày nhỏ thiếu suy nghĩ này đã để lại ấn tượng không đẹp. Cô coi đây là lời cảnh tỉnh chính mình và tự nhắc nhở bản thân hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Kết

Việc 1 nghệ sĩ xây dựng tên tuổi, hình ảnh đẹp khi làm nghề vốn không dễ dàng. Đôi khi chỉ vì những hành vi thiếu hiểu biết, kém văn hóa cũng dễ dàng khiến họ mất điểm nghiêm trọng với công chúng.

Nghệ sĩ - vốn là những người làm văn hóa, hơn ai hết cần ý thức rõ ứng xử, hành vi của mình trong cả phạm vi nghề nghiệp lẫn cuộc sống.

Đã đến lúc cần có sự chấn chỉnh kịp thời, nghiêm túc từ chính những cá nhân nghệ sĩ, cơ quan chức năng với quản lý, chế tài lẫn tiếng nói của công chúng nhằm tạo môi trường nghệ thuật lành mạnh, văn minh.

Khôi Nguyên

Ảnh: Tư liệu