“Bỏ túi” hàng trăm triệu nhờ ưu đãi “6 trong 1”

Ngay khi ra mắt, tòa S2 thuộc khu căn hộ The Sentosa đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ vị trí đắt giá tại nút giao đại lộ Nam Sông Mã và Nguyễn Hoàng - hai trục giao thương sôi động bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Bên cạnh lợi thế về vị trí, gói ưu đãi tài chính “6 trong 1” của tòa S2 cũng được đánh giá là hiếm gặp và phù hợp với nhu cầu của người mua trẻ.

Tòa S2 - khu căn hộ The Sentosa “gây sốt” với vị trí đẹp và chính sách ưu đãi hấp dẫn

Theo đó, người mua có sẵn vốn, thanh toán sớm được hưởng chiết khấu 8% vào giá gốc và cộng thêm mức ưu đãi tương đương 11%/năm cho khoản tiền thanh toán trước hạn.

Thanh toán theo tiến độ thường, mức ưu đãi nhận được là 4%, cộng thêm 11%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn.

Với nhóm khách chưa có dòng tiền lớn, hoặc cần ưu tiên nguồn vốn cho mục tiêu khác, chủ đầu tư hỗ trợ gói vay lên tới 70% giá trị căn hộ, ưu đãi lãi suất 0% trong 24 tháng, ân hạn gốc và miễn phí trả nợ trước hạn. Đây là đòn bẩy giúp người trẻ chủ động dòng tiền, không phải gồng gánh lãi vay trong giai đoạn đầu mua nhà.

Bên cạnh đó, việc không phải chịu lãi suất trong 24 tháng đầu và được ân hạn nợ gốc giúp người mua có thêm thời gian để tái đầu tư dòng vốn vào các hoạt động sinh lời, trong khi giá trị bất động sản vẫn tăng theo tiến độ phát triển của khu vực trung tâm.

Người mua căn hộ S2 - The Sentosa trong giai đoạn này có thể hưởng ưu đãi cộng dồn lên đến hàng trăm triệu đồng

Thêm vào đó, chủ đầu tư Vinhomes cũng đưa ra hàng loạt khuyến mãi hấp dẫn khác. Nhóm khách hàng tiên phong sẽ được hưởng ưu đãi trực tiếp 3% giá bán (trước VAT và kinh phí bảo trì).

Khách hàng có quê quán, nơi sinh, nơi thường trú là Thanh Hóa còn nhận thêm ưu đãi 1%.

Ưu đãi sẽ chồng ưu đãi khi chủ đầu tư còn dành tặng gói nội thất cao cấp theo dòng căn hộ, trị giá lên đến 150 triệu đồng; miễn phí quản lý 24 tháng; ưu đãi thêm 0,8-1,3% nếu khách là thành viên VinClub…

Đặc biệt, trong không khí rộn ràng Tết đến xuân về, niềm vui sở hữu căn hộ tại The Sentosa càng thêm trọn vẹn với gói quà “Lộc vàng đầu năm”, áp dụng từ ngày 1/2 đến 28/2/2026. Khách hàng giao dịch căn hộ cao tầng hoặc shop chân đế sẽ được trừ trực tiếp 8 triệu đồng vào tổng giá bán nếu sở hữu sản phẩm dưới 5 tỷ đồng, và lên tới 16 triệu đồng với sản phẩm từ 5 tỷ đồng trở lên.

Như vậy, người mua căn hộ S2 giai đoạn này có thể hưởng loạt ưu đãi “6 trong 1” lên tới hàng trăm triệu đồng. Đây là con số không nhỏ, đồng thời cũng là chìa khóa gỡ bỏ rào cản ngăn cách người trẻ với giấc mơ an cư tại khu đô thị đáng sống bậc nhất xứ Thanh.

Ốc đảo nghỉ dưỡng “may đo” cho thế hệ cư dân mới

Không chỉ giải bài toán tài chính, tòa S2 - The Sentosa còn ghi điểm với người mua bằng trải nghiệm sống chuẩn resort hạng sang.

Nằm trong khu căn hộ cao cấp The Sentosa, tòa S2 thừa hưởng toàn bộ gần 20 tiện ích mang phong cách Singapore Tropical. Với công viên trên mây The Canopy Garden rộng gần 1.000m², tổ hợp hồ bơi nhiệt đới Sentosa Oasis Pool rộng 700m² ôm trọn sắc xanh và mặt nước, mỗi bước chân tại đây đều mang lại cảm giác thư giãn như đang ở giữa khu nghỉ dưỡng 5 sao ở đảo quốc sư tử.

Dọc theo các tuyến cảnh quan là hàng loạt điểm chạm cảm xúc khác: khu vui chơi Adventure Island dành cho trẻ nhỏ, quảng trường Tropical Square sôi động giữa nội khu, trung tâm mua sắm và giải trí Mini-Orchard ngay dưới chân tòa nhà…

Riêng tòa S2 còn được định vị là một “đảo cân bằng” đích thực. Với hệ tiện ích nội tòa gồm phòng gym, yoga, thể thao và game room, cư dân có thể chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, đồng thời tìm lại sự tĩnh lặng cần thiết để cân bằng cuộc sống. Không quá ồn ào, cũng không trầm lặng, S2 chính là nơi lý tưởng để người trẻ sống trọn từng ngày theo nhịp điệu cá nhân.

Tòa S2 thừa hưởng gần 20 tiện ích phong cách Singapore Tropical, đi cùng nhiều tiện ích nội tòa đẳng cấp

Mang tinh thần Singapore Tropical, căn hộ tại S2 được thiết kế thông thoáng, lấy tối đa ánh sáng và gió mát tự nhiên. Mặt đứng căn hộ sở hữu tầm nhìn ấn tượng nhờ cửa kính lớn, trong khi các không gian chức năng được tổ chức gọn ghẽ, tiết kiệm từng mét vuông.

Hiên kính dài tạo không gian mở rộng để mỗi cư dân tự do sáng tạo. Tùy sở thích của gia chủ, ban công này có thể trở thành một vườn treo nhỏ, góc trà chiều, bàn làm việc xanh mát hay góc thiền tĩnh lặng nhìn xuống khuôn viên xanh.

Sở hữu loạt lợi thế hấp dẫn đi cùng ưu đãi tài chính “khủng”, tòa S2 - The Sentosa đang trở thành bến đỗ cho giấc mơ an cư của người trẻ tại Thanh Hóa. Không còn là tài sản xa tầm tay, nhà sang giờ đây là lựa chọn thực tế nếu người mua có kế hoạch hợp lý, chọn đúng thời điểm và tận dụng hiệu quả các chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư.

(Nguồn: Vinhomes)