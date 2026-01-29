Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này:

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở.

- Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước.

- Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Với quy định trên thì thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản.

Tại Điều 14 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định cụ thể về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản như sau:

- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân cư trú được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân với thuế suất 2%.

- Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật hoặc thời điểm đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu bất động sản.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Với quy định này, mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2% nhân với giá chuyển nhượng. Do đó, trường hợp, người nộp thuế có phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì khi đó người nộp thuế sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 2% tính trên tổng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, nếu người nộp thuế chỉ có duy nhất 1 quyền sử dụng đất thì khi đó thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Điều này được quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025.