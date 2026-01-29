Một công dân phản ánh, năm 1998, ông A được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho hai thửa đất, thửa số 1 và thửa số 2, trên cùng một sổ đỏ.

Đến năm 2001, công dân này nhận chuyển nhượng thửa đất số 1 từ ông A. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng chỉ được lập bằng giấy viết tay.

Sau khi nhận chuyển nhượng, người mua không giữ sổ đỏ bản gốc mà để ông A tiếp tục quản lý, với lý do ông A chỉ chuyển nhượng thửa đất số 1, còn thửa đất số 2 vẫn thuộc quyền sử dụng của mình.

Sau đó, ông A tiếp tục chuyển nhượng thửa đất số 2 cho ông C và đã giao toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc, vốn cấp chung cho cả hai thửa, cho ông C.

Theo thông tin công dân được biết, hiện nay ông C đã nộp giấy chứng nhận bản gốc này tại Văn phòng Đăng ký đất đai để thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất số 2.

Gần đây, khi công dân nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ đối với thửa đất số 1, hồ sơ đã bị Bộ phận Một cửa trả lại. Lý do được đưa ra là giấy chuyển nhượng viết tay không hợp lệ và người nộp hồ sơ không cung cấp được giấy chứng nhận bản gốc.

Theo công dân, vướng mắc lớn nhất nằm ở chỗ sổ đỏ bản gốc hiện không do mình quản lý mà đã được ông C nộp vào Văn phòng Đăng ký đất đai trong hồ sơ cấp đổi. Vì vậy, người này không rõ giấy chứng nhận bản gốc hiện còn được lưu giữ tại cơ quan đăng ký đất đai hay đã bị thu hồi, hủy bỏ.

Từ đó, công dân đặt câu hỏi, liệu trong trường hợp ông C nộp sổ đỏ để cấp đổi, giấy chứng nhận bản gốc có bị thu hồi, hủy bỏ hay không và nếu chưa bị hủy thì cần thực hiện thủ tục gì để được sử dụng giấy chứng nhận đang lưu tại cơ quan đăng ký đất đai nhằm hoàn thiện hồ sơ xin cấp sổ cho thửa đất số 1?

Trả lời nội dung này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo quy định của pháp luật đất đai, việc hủy giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện trong những trường hợp cụ thể như cấp lại giấy chứng nhận bị mất, cấp đổi hoặc đính chính giấy chứng nhận đã cấp mà phải cấp mới, thu hồi giấy chứng nhận đã cấp hoặc các trường hợp hủy khác theo quy định.

Đối với trường hợp ông C thực hiện đăng ký biến động đất đai, cơ quan giải quyết thủ tục sẽ thực hiện theo quy định tại mục VI, nội dung C, phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025 của Chính phủ.

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký biến động, Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính. Trong đó, giấy chứng nhận đã cấp là một thành phần của hồ sơ địa chính và được lưu trữ để phục vụ công tác quản lý về đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết, đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định trước ngày 1/8/2024 và thửa đất đã có giấy chứng nhận, việc đăng ký và cấp giấy chứng nhận được thực hiện theo khoản 2, mục XI, nội dung C, phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025.

Theo đó, hồ sơ người sử dụng đất cần nộp bao gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 ban hành kèm theo nghị định này, bản gốc giấy chứng nhận đã cấp và giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có đầy đủ chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết cụ thể theo đúng quy định của pháp luật.