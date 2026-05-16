Hành trình chủ động chăm sóc sức khỏe

Trong tâm thức của nhiều người Việt, việc chăm sóc sức khỏe thường chỉ bắt đầu khi cơ thể lên tiếng. Với các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, thói quen theo dõi chỉ số tại nhà vẫn chưa được chú trọng đúng mức, dễ dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc.

Thấu hiểu thực trạng đó, Công ty Cổ phần Công nghệ OSP AI đã phát triển trợ lý sức khỏe số Kolia theo tư duy mới: Biến việc theo dõi sức khỏe thành một thói quen nhẹ nhàng thường nhật. Bên cạnh các đợt thăm khám định kỳ, người dùng hiện nay đã có một "lớp đồng hành số" ngay trên điện thoại, giúp kiểm soát các chỉ số cơ thể một cách khoa học và liên tục.

Sức mạnh AI giải quyết bài toán chăm sóc sức khoẻ

Điểm nhấn tạo nên niềm tự hào của Kolia chính là việc đội ngũ kỹ sư Việt đã làm chủ kiến trúc AI đa tác nhân (Multi-agent AI) hiện đại, kết hợp cùng sự am hiểu sâu sắc về thói quen sinh hoạt của người bản địa. Đây là một sản phẩm thuần Việt, được thiết kế để xóa bỏ rào cản công nghệ đối với mọi nhóm đối tượng, kể cả người cao tuổi.

Theo Công ty Cổ phần Công nghệ OSP AI, Kolia hướng đến xóa bỏ rào cản về kỹ thuật bằng khả năng số hóa dữ liệu. Chỉ qua một tấm ảnh chụp máy đo huyết áp, đơn thuốc hay kết quả khám, AI sẽ tự động thu thập dữ liệu, lưu trữ và thiết lập ngay lộ trình nhắc nhở uống thuốc, đo huyết áp cá thể hóa. Thay vì những con số rời rạc trên sổ sách thủ công, hệ thống sẽ tự động phân tích xu hướng chỉ số và tổng hợp báo cáo sức khỏe khoa học định kỳ. Điều này không chỉ giúp người dùng nắm bắt tình trạng bản thân một cách trực quan, mà còn tạo ra sự kết nối dữ liệu tức thời với người thân trong gia đình. Nhờ đó, con cái có thể theo dõi sức khỏe cha mẹ từ xa, nhận cảnh báo khi có dấu hiệu bất thường để chủ động hỗ trợ kịp thời, biến sự quan tâm thành hành động bảo vệ thiết thực 24/7.

Để đảm bảo tính chuẩn xác y khoa trên một nền tảng số, Kolia có sự đồng hành của PGS.TS.BS Đỗ Văn Chiến - Phó Chủ nhiệm khoa Hồi sức Tim mạch, Viện Tim mạch, Bệnh viện TWQD 108, Tiến sỹ y khoa, Chuyên gia tim mạch, Uỷ viên ban chấp hành Hội Tim mạch Việt Nam, Thành viên Hội tim mạch Châu Âu, Hoa Kỳ, Đông Nam Á, cùng các chuyên gia tim mạch uy tín. Điều này giúp các nhắc nhở về lịch uống thuốc, đo huyết áp hay báo cáo sức khỏe định kỳ luôn bám sát nhu cầu thực tế của người bệnh.

Khát vọng công nghệ Việt vì cộng đồng

Việc ra mắt Kolia không chỉ là một cột mốc công nghệ của Công ty Cổ phần Công nghệ OSP AI sau 18 năm phát triển, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp Việt. Trong kỷ nguyên số, những sản phẩm như Kolia góp phần khẳng định rằng: Dùng trí tuệ Việt để bảo vệ sức khỏe Việt.

Trong kỷ nguyên số, Kolia là biểu tượng cho thấy người Việt có thể làm chủ công nghệ cao, tạo ra những giải pháp có chiều sâu để phục vụ người dân thay vì phụ thuộc vào các sản phẩm ngoại nhập. Khi AI không còn là những thuật toán khô khan mà trở thành công cụ kết nối tình thân giữa các thế hệ, đó chính là lúc tinh thần "Made in Vietnam" thực hiện sứ mệnh nhân văn nhất.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghệ OSP AI)