Công cụ ‘đắc lực’ trong chăm sóc sức khỏe mẹ và bé

Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi” thuộc Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em do Ajinomoto Việt Nam phối hợp với Cục Bà mẹ và Trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế thực hiện từ năm 2020.

Đa dạng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé tại phần mềm

Phần mềm cung cấp ngân hàng thực đơn hơn 2.000 món ăn được nghiên cứu kĩ lưỡng dựa trên nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho mẹ và bé theo từng giai đoạn thai kì, phát triển, được chia theo khẩu vị 3 miền Bắc, Trung và Nam để mang đến thực đơn vừa cân bằng dinh dưỡng, vừa đa dạng khẩu vị cho mẹ và bé. Mỗi thực đơn còn đi kèm công thức chế biến đơn giản giúp mẹ và người chăm sóc trẻ dễ dàng thực hiện.

Phần mềm cũng cung cấp các công cụ theo dõi sức khỏe, dinh dưỡng tại nhà; hay các thông tin về dinh dưỡng, ẩm thực phong phú, được biên soạn bởi các chuyên gia.

Các công cụ hữu ích cho mẹ tại phần mềm

Tính đến nay, đã có hơn 21 nghìn cán bộ y tế và hơn 1,7 triệu bà mẹ trên toàn quốc truy cập và sử dụng các nội dung tại website www.dinhduongmevabe.com.vn.

Tập huấn sử dụng phần mềm cho cán bộ y tế tại Vĩnh Long

Phần mềm thực đơn dinh dưỡng cho mẹ và bé không chỉ hỗ trợ bà mẹ mang thai, nuôi con nhỏ mà còn là công cụ “đắc lực” để cán bộ y tế hướng dẫn bà mẹ và người chăm sóc trẻ thực hành dinh dưỡng đúng đắn tại nhà, góp phần cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em Việt Nam.

Hội nghị thúc đẩy triển khai phần mềm tại Vĩnh Long ngày 15/8

Trong khuôn khổ hoạt động đẩy mạnh triển khai sâu rộng phần mềm, để các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận và sử dụng hiệu quả phần mềm, đóng góp vào chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em tại Việt Nam, vừa qua, Ajinomoto Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long, cùng với sự đồng hành của Cục Bà mẹ và Trẻ em - Bộ Y tế, tổ chức Hoạt động thúc đẩy Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi” đến toàn thể hệ thống y tế tại tỉnh Vĩnh Long.

Đóng góp cho tầm vóc thế hệ tương lai

Bên cạnh Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, Ajinomoto Việt đang phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) triển khai Dự án Bữa ăn học đường tại hơn 4.300 trường tiểu học bán trú, mang lại lợi ích cho hơn 2,2 triệu học sinh.

Bữa trưa cân bằng dinh dưỡng của học sinh theo thực đơn của Dự án Bữa ăn học đường

Dự án cung cấp các thực đơn cân bằng dinh dưỡng, đa dạng về thực phẩm và ngon miệng dành cho học sinh tiểu học bán trú; đồng thời triển khai chương trình giáo dục dinh dưỡng “Ba phút thay đổi nhận thức” giúp học sinh hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, cũng như xây dựng “Bếp ăn mẫu bán trú” theo tiêu chuẩn một chiều, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình chế biến.

Chương trình giáo dục “Ba phút thay đổi nhận thức” trước giờ ăn trưa của học sinh

Với những sáng kiến giá trị trong lĩnh vực dinh dưỡng, sức khỏe, Ajinomoto Việt Nam không ngừng nỗ lực nhằm lan tỏa đến các đối tượng thụ hưởng là bà mẹ, trẻ em và học sinh các trường tiểu học cả nước, chung tay vun đắp cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai Việt Nam, đồng thời hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại của công ty là “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”)”.

Bích Trâm