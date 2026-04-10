Việc đánh cắp cùng lúc nhiều siêu xe đắt tiền thường không phải hành động bộc phát. Với quy mô này, nhiều người cho rằng phi vụ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Tuy nhiên, trong vụ trộm xảy ra tại New York mới đây, toàn bộ ý đồ của nhóm nghi phạm đã nhanh chóng bị phá sản chỉ bởi một cánh cổng bãi xe và sự nhanh trí của nhân viên trông giữ.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng Chủ nhật ngày 5/4, khoảng 4–5 đối tượng đã lẻn vào một bãi đỗ xe trên phố West 43rd Street, gần đại lộ 11. Tại đây, nhóm trộm nhắm đến loạt siêu xe và xe sang giá trị cao, gồm bốn chiếc xe là McLaren Artura, Mercedes-AMG G63, Land Rover Range Rover Sport màu trắng và Volvo XC60. Dù vậy, chỉ một chiếc trong số đó kịp rời khỏi bãi xe nhưng cũng không thể đi xa.

Sở Cảnh sát New York (NYPD) cho biết, họ nhận được tin báo về một vụ trộm xe đang diễn ra vào khoảng 5h48 sáng. Các nghi phạm được cho là đã đột nhập vào khu vực để xe, khởi động nhiều phương tiện và tìm cách lái ra ngoài. Tuy nhiên, đúng thời điểm then chốt, nhân viên trông xe đã kịp thời phát hiện và can thiệp.

Trong một tình huống được ví như trên phim, người này đã lập tức hạ cổng an ninh phía trước, trong khi các đối tượng đang tìm đường tẩu thoát. Cánh cổng đóng sập xuống trúng phần đầu chiếc Range Rover Sport, khiến chiếc xe bị kẹt lại tại chỗ và gần như chấm dứt toàn bộ kế hoạch của nhóm trộm xe. Chỉ duy nhất chiếc McLaren thoát ra ngoài.

Dẫu vậy, màn tẩu thoát của tên trộm ăn cắp chiếc siêu xe này cũng nhanh chóng kết thúc. Đối tượng cầm lái chiếc McLaren màu xanh chỉ di chuyển được khoảng một dãy phố trước khi mất kiểm soát và đâm xe vào một cây cột trên giao lộ West 42nd Street và đại lộ 11.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy phần đầu xe hư hỏng nặng, túi khí đã bung. Với công suất lên tới 671 mã lực, chiếc McLaren Artura rõ ràng không phải phương tiện dễ điều khiển đối với một người không có kinh nghiệm.

Sau vụ va chạm, các nghi phạm đã bỏ lại những chiếc xe bị hư hỏng và rời khỏi hiện trường bằng một chiếc BMW màu xám. Đến ngày 7/4, cảnh sát chưa bắt giữ được nghi phạm nào và vụ việc vẫn đang được NYPD điều tra.

Theo Carscoops

