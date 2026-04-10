Theo New York Post, bị cáo Jakhi McCray đã nhận tội tại Tòa án Liên bang Brooklyn hôm 9/4 liên quan vụ phóng hỏa xảy ra ngày 12/6 năm ngoái tại bãi đỗ xe chuyên dụng của NYPD ở khu Bushwick, Brooklyn.

Tài liệu tòa án cho biết McCray đã trèo qua hàng rào bãi xe để phóng hỏa, thiêu rụi 10 xe tuần tra và một xe kéo của cảnh sát.

Một sĩ quan NYPD phát hiện nghi phạm bỏ chạy qua lỗ thủng trên hàng rào sau khi gây án. Đến ngày 21/7/2025, McCray ra đầu thú.

Nam thanh niên thừa nhận đốt 11 xe cảnh sát Mỹ, gây thiệt hại gần 21 tỷ đồng.

Tại phiên điều trần, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội trước thẩm phán Seth Eichenholtz: “Vào ngày 12/6/2025, tôi đã cố ý phóng hỏa các xe của NYPD.”

Theo quy định, McCray đối diện mức án tối thiểu 5 năm tù và tối đa 20 năm tù liên bang. Ngoài ra, bị cáo còn có thể bị phạt tiền và buộc bồi thường thiệt hại, mức cụ thể sẽ do tòa án quyết định.

Công tố viên Liên bang Nocella nhận định: “Công tố viên Liên bang Nocella nhận định bị cáo không chỉ thực hiện hành vi nguy hiểm, mà còn trực tiếp xâm phạm an toàn cộng đồng và trật tự pháp luật".

Hiện trường vụ tai nạn.

Việc cố ý phóng hỏa nhiều xe cảnh sát vào rạng sáng đã đe dọa tính mạng lực lượng ứng cứu khẩn cấp cũng như cư dân đang ngủ gần đó, đồng thời làm suy giảm nguồn lực bảo vệ cộng đồng.”

Đáng chú ý, McCray xuất hiện tại tòa với khoảng 15 người ủng hộ theo dõi phiên xử. Một tổ chức gây quỹ hỗ trợ pháp lý cho McCray cho rằng quyết định nhận tội của anh mang tính “chính trị”, nhằm giảm thời gian bị giam giữ.

Vụ việc hiện tiếp tục gây tranh cãi trong dư luận Mỹ khi một bộ phận coi đây là hành động cực đoan chống lực lượng thực thi pháp luật.

Theo Motorbiscuit

