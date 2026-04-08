Mới đây, trong một cộng đồng yêu xe bất ngờ lan truyền hình ảnh chiếc Rolls-Royce Cullinan Series II mang biển số TPHCM. Đặc biệt hơn, biển số xe khá đẹp với dãy số 998.99. Tham khảo trên trang chủ hệ thống đấu giá biển số, biển số này trúng đấu giá với giá 395 triệu đồng, ngang ngửa giá mua mới một chiếc Hyundai Grand i10.

Ảnh: Gia An

Theo tìm hiểu của PV báo VietNamNet, chiếc Cullinan Series II màu xanh dương này được nhập khẩu thông qua đại lý chính hãng. Đây là một trong hai chiếc Cullinan bản nâng cấp bán chính hãng ở nước ta. Chiếc còn lại mang biển số Hà Nội với dãy số 686.68, có giá hơn 900 triệu trên hệ thống đấu giá biển số.

Ngoài hai chiếc Cullinan kể trên, hiện thị trường Việt Nam còn hai chiếc Rolls-Royce Cullinan Series II khác, nhập khẩu bởi đại lý tư nhân và mang biển số ngoại giao. Một chiếc thuộc sở hữu của đại gia Sài Gòn, chiếc còn lại thuộc bản Black Badge đang được chào bán trên thị trường xe cũ với giá 28,5 tỷ đồng.

Được biết, đại lý phân phối chính hãng niêm yết mức giá của Cullinan bản tiêu chuẩn từ 36,69 tỷ đồng và bản Black Badge từ 41,99 tỷ đồng. Nếu mua thêm tùy chọn và hoàn tất thủ tục lăn bánh, giá trị chiếc xe sẽ lên tới gần 50 tỷ đồng. Ước tính, chiếc Cullinan Series II khi mang biển số TP.HCM có giá lăn bánh không dưới 40 tỷ đồng.

Ngoại thất chiếc SUV siêu sang này đặc biệt hơn khi mang màu sơn xanh dương, có tên gọi Midnight Sapphire. Ba chiếc Cullinan 2025 còn lại được sơn màu đen và trắng. Xanh dương cũng là màu ít xuất hiện trên các mẫu Rolls-Royce ở nước ta, bởi hai màu đen và trắng được đại gia Việt ưa chuộng hơn.

Ảnh: Phúc Hậu

Xe sử dụng bộ mâm đa chấu phay bề mặt sáng bóng, mang kích thước 23 inch. Thiết kế mới của mâm xe vừa giúp tăng sự sang trọng vừa thêm phần cá tính cho chiếc SUV siêu sang, phù hợp hơn với những khách hàng trẻ.

Ảnh minh họa: Tiến Dũng

Bên trong khoang nội thất là sự kết hợp giữa hai tông màu đen-cam, tương tự chiếc Cullinan Black Badge 2025 của đại gia Hà Nội. Do đó, đường coachline của xe cũng sơn màu cam, kéo dài từ đầu đến đuôi xe. Tuy nhiên, chưa rõ hàng ghế thứ hai có cấu hình 2 hay 3 chỗ ngồi.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 được trang bị động cơ V12 6.75L tăng áp kép, cho ra công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Sức mạnh truyền đến bốn bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình được nhà sản xuất công bố là 16-17 lít/100 km.

Tại Việt Nam, Rolls-Royce Cullinan rất được đại gia Việt ưa chuộng nhờ sự sang trọng, tiện nghi và tính thực tế mà mẫu SUV này mang lại. Tính đến nay, đã có hàng chục chiếc được nhập khẩu vào nước ta thông qua đại lý chính hãng lẫn tư nhân, trong đó một số xe là phiên bản độ đặc biệt.

Nhiều chiếc Cullinan mang biển số đẹp, trúng đấu giá từ vài trăm triệu đến chục tỷ đồng, ba gồm chiếc Cullinan biển số 51K-433.33 của “siêu lừa” Mr.Pips (Phó Đức Nam), chiếc Cullinan biển số 51M-599.99 (giá 805 triệu đồng), chiếc Cullinan biển số 30K-555.55 (giá 14,495 tỷ đồng).

