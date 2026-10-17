Vừa chấp hành xong án tù chưa đầy 5 tháng, Đỗ Văn Bình lừa lấy ô tô của người bạn mang đi cầm cố. Khi không có tiền chuộc, Bình dùng chìa khóa dự phòng trộm lại chính chiếc xe này để trả cho chủ sở hữu.

Ngày 17/10, TAND TP Quảng Ninh cho biết đã xét xử Đỗ Văn Bình (SN 1995, quê Thanh Hóa, trú tại phường Quang Hanh, Quảng Ninh) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Bình và anh Nguyễn Trọng Hoàng (SN 1993) là bạn bè, sống gần nhà nhau. Tháng 2/2025, sau khi chấp hành xong án tù trở về địa phương, Bình biết anh Hoàng kinh doanh dịch vụ cho thuê ô tô tự lái nên xin làm người tìm khách, hưởng hoa hồng 20%.

Bị cáo Đỗ Văn Bình tại phiên tòa. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Ngày 27/5/2025, do cần tiền tiêu xài, Bình nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc Ford Ranger biển số 14C-365.39 của anh Hoàng. Bình nói dối có khách cần thuê xe trong 2 ngày. Tin tưởng bạn, anh Hoàng giao ô tô nhưng không lập hợp đồng thuê.

Sau khi nhận xe, Bình mang đến nhà anh Nguyễn Văn Hà để cầm cố, nói dối đây là ô tô mình mua lại của một người bạn nhưng chưa làm thủ tục sang tên.

Anh Hà đồng ý cho Bình vay 140 triệu đồng. Sau khi trừ tiền lãi tháng đầu, Bình nhận 126 triệu đồng và tiêu xài hết.

Không có tiền chuộc xe, Bình tìm cách lấy lại chiếc ô tô đã cầm cố. Lúc này, xe do anh Nguyễn Văn Khương sử dụng và đang đỗ tại một bãi đất trống ở phường Cao Xanh.

Khoảng 3h ngày 7/9/2025, Bình sử dụng chìa khóa dự phòng đã mượn trước đó để lấy trộm chiếc xe, sau đó mang về trả cho anh Hoàng.

Sáng cùng ngày, anh Khương phát hiện ô tô bị mất nên trình báo công an.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Bình 12 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 24 năm 6 tháng tù.

Trước đó, Bình từng bị TAND khu vực 3 - Quảng Ninh tuyên phạt 14 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

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