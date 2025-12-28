Dịp kỷ niệm 260 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820) - Danh nhân Văn hóa Thế giới, Nhã Nam ra mắt ấn bản đặc biệt Kim Vân Kiều. Điểm nổi bật của ấn bản lần này là sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn: di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản chữ quốc ngữ của học giả Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm.

Nhã Nam phát hành ấn bản Kim Vân Kiều đặc biệt với số lượng giới hạn 999 bản. Mỗi bản đều được đóng triện Nhã Nam và đánh số thứ tự từ 1 đến 999, hướng tới những độc giả yêu Kiều và trân trọng giá trị của sách đẹp.

Đặc biệt, ấn bản lần này còn giới thiệu bộ 26 bức tranh Kiều chưa từng công bố của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm (1922-2016). Không minh họa trực tiếp cốt truyện, tranh Kiều của ông khai thác chiều sâu tâm lý và cảm xúc nhân vật, thể hiện sự hòa quyện giữa mỹ thuật truyền thống dân tộc và tinh thần hiện đại. Những tác phẩm vẽ trên giấy dó, bằng than chì, bột màu hoặc sơn dầu, mở ra một cách đọc Kiều bằng hình ảnh đầy sáng tạo.

Theo GS Trần Đình Sử, bản Kim Vân Kiều do Nguyễn Văn Vĩnh dịch là một trong những bản Kiều sớm và quan trọng, góp phần làm rõ tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam. Ở điểm nhìn hôm nay, ấn bản đặc biệt Kim Vân Kiều của Nhã Nam không chỉ giúp bạn đọc hiểu sâu hơn giá trị của một bản Kiều hơn trăm năm tuổi mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của kiệt tác Nguyễn Du qua sự gặp gỡ của những tài danh lớn: Nguyễn Du, Nguyễn Văn Vĩnh và Nguyễn Tư Nghiêm.

Hình ảnh trong bản "Kim Vân Kiều" do Nguyễn Văn Vĩnh dịch.

Cùng dịp này, Nhã Nam cũng ra mắt tiểu thuyết chương hồi Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Tử (Thanh Tâm Tài Nhân) do dịch giả Tô Nam Nguyễn Đình Diệm chuyển ngữ, với hình thức bìa cứng kèm áo sách.

Nguyễn Du là đại thi hào đã đưa văn học chữ Nôm Việt Nam đạt tới đỉnh cao. Truyện Kiều không chỉ là một kiệt tác văn chương mà còn là một hiện tượng văn hóa đặc biệt, có sức sống bền bỉ trong đời sống tinh thần người Việt. Tác phẩm được nghiên cứu, bình giảng không ngừng, đồng thời tái sinh trong nhiều loại hình nghệ thuật như sân khấu, âm nhạc, hội họa, điện ảnh, được dịch ra nhiều ngôn ngữ, trở thành cầu nối đưa văn học Việt Nam đến với thế giới.

Lịch sử in ấn, phiên âm và chú giải Truyện Kiều vô cùng phong phú. Từ các bản khắc in chữ Nôm ban đầu, tác phẩm dần được chuyển sang chữ quốc ngữ với nhiều công trình khảo đính công phu. Bản Poème Kim Vân Kiều truyện do Trương Vĩnh Ký in năm 1875 được xem là bản Kiều quốc ngữ đầu tiên. Tiếp đó là Kim Vân Kiều do Nguyễn Văn Vĩnh dịch và chú giải, ấn hành năm 1913, tái bản các năm 1915, 1923, 1933. Sau này còn có nhiều bản chú giải quan trọng của Bùi Kỷ - Trần Trọng Kim, Tản Đà, Lê Văn Hòe, Đào Duy Anh… tạo nên một truyền thống học thuật đồ sộ quanh kiệt tác này.

Ấn bản năm 2025 của Nhã Nam được tái bản dựa trên bản in lần thứ bảy năm 1923 của Hiệu Ích Ký, vốn nổi tiếng bởi lối phiên âm sáng rõ, chú giải uyên bác nhưng tiết chế.