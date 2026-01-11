Trên khu đất từng là nghĩa trang lớn nhất TPHCM, công trình Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa đã mọc lên. Khởi công từ ngày 12/5/2025, đến nay, sau hơn 7 tháng thi công, dự án đạt khoảng 85% khối lượng và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa được TPHCM triển khai từ năm 2010, với quy mô hơn 53,6ha, ảnh hưởng đến gần 53.000 ngôi mộ. Đến nay, toàn dự án đã di dời hơn 41.000 mộ.

Tại khu vực đã di dời xong, ngôi trường được xây dựng trên phần đất có diện tích hơn 8.800m². Công trình gồm 1 trệt, 3 lầu với tổng cộng 30 phòng học, cùng các khối chức năng như phòng bộ môn, khu hành chính và sân chơi phục vụ học sinh.

Mỗi phòng học có diện tích tiêu chuẩn khoảng 52m², được thiết kế hiện đại, đáp ứng đầy đủ quy chuẩn, trang bị 2 máy lạnh, 4 quạt trần và 8 đèn chiếu sáng.

Dưới cái nắng gay gắt, lực lượng công nhân vẫn duy trì nhịp độ thi công khẩn trương. Hiện mỗi ngày có khoảng 140-150 công nhân làm việc liên tục theo phương án “3 ca, 4 kíp”, nhằm rút ngắn thời gian hoàn thiện và bảo đảm tiến độ đề ra.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, quá trình triển khai gặp không ít khó khăn, nhất là về mặt bằng và điều kiện thi công trên khu đất từng là nghĩa trang. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ban quản lý dự án, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, tiến độ công trình vẫn được kiểm soát và đẩy nhanh.

Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Hoàng Khanh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa cho biết, song song với dự án Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, một trường trung học cơ sở cũng đã được khởi công xây dựng. Đồng thời, địa phương đang tiếp tục triển khai san lấp mặt bằng giai đoạn 3 của dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, hướng tới mục tiêu mở rộng quỹ đất giáo dục và hoàn thiện hạ tầng xã hội cho khu vực.

Theo kế hoạch, dự án Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa được bàn giao và đưa vào sử dụng trong quý I/2026, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng và từng bước “hồi sinh” khu đất sau nhiều năm chờ tái thiết.