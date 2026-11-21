Đội bóng nữ làng Xuân chặng cuối bất ngờ thu hút khán giả nhờ sự xuất hiện của một nhân vật mới. Đó là My (Trúc Mai) - vợ của Phú (Doãn Quốc Đam) - gã chồng hờ của Tâm (Thanh Hương).

Phú được Tâm cứu trong một lần đuối nước rồi bắt đầu theo đuổi cô. Phú dựng lên hình ảnh một gã đàn ông độc thân giàu có, tình cảm và chu đáo, quan tâm tới mẹ con Tâm hết mực khiến cô không chút nghi ngờ về nhân thân của hắn. Kết quả, cặp đôi đi đến đám cưới nhưng chưa làm đăng ký kết hôn. Trong lúc Tâm mang bầu, Phú biến mất và cuối cùng lộ diện là kẻ lừa đảo.

Tạo hình vai My của Trúc Mai trong "Đội bóng nữ làng Xuân".

Vào vai My, vợ hợp pháp của Phú là Trúc Mai. Ngay khi xuất hiện, My đã lộ rõ là một phụ nữ ghê gớm, tâm cơ, có thể điều khiển được cả chồng. Do không có khả năng sinh con nên My dù biết việc chồng đi ngoại tình bên ngoài nhưng vẫn không can thiệp với hy vọng sẽ có thể đón con riêng của chồng về. My không tỏ ra ghen tuông nhưng dùng mọi thủ đoạn hạ đẳng để bôi nhọ Tâm.

Sự xuất hiện của nhân vật My với diễn xuất của Trúc Mai đã khiến mạch phim Đội bóng nữ làng Xuân những tập cuối kịch tính và thu hút khán giả hơn. Dù xuất hiện không nhiều nhưng nhờ diễn xuất của Trúc Mai, nhân vật vợ của Phú khiến khán giả vô cùng bức xúc vì quá tâm cơ và thủ đoạn.

Trúc Mai ở hậu trường phim.

Vai diễn đánh dấu sự trở lại của Trúc Mai sau hơn 1 năm kể từ phim Gió ngang khoảng trời xanh. Nữ diễn viên chia sẻ với VietNamNet do quá bận với công việc ở Nhà hát Kịch Công an nhân dân nên không có thời gian nhiều đóng phim cũng như theo các vai diễn dài hơi. Đội bóng nữ làng Xuân cũng là bộ phim đầu tiên cô có dịp đóng cặp với Doãn Quốc Đam - một trong những nam diễn viên ấn tượng nhất của truyền hình phía Bắc hiện nay.

Trúc Mai chia sẻ, là một diễn viên chuyên nghiệp, cô ý thức mỗi vai diễn phải làm tròn vai diễn đó dù tốt hay xấu. Cô đón nhận tất cả ý kiến khen - chê của khán giả nhưng không khỏi chạnh lòng vì những nhận xét hết sức nặng nề về nhân vật đó và bị khán giả quy chụp luôn cả người diễn vai đó không ra gì. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã quen với những ý kiến trái chiều của khán giả về những vai diễn của mình gần đây.

Trúc Mai vừa được được vinh danh vì những đóng góp cho sự phát triển của văn hóa công an nhân dân.

Trúc Mai sinh năm 1987, thường ghi dấu ấn trên màn ảnh với những vai phụ ghê gớm, sắc sảo, luôn tạo sóng gió cho nhân vật chính mà đáng chú ý nhất trong số này là các vai trong Hãy nói lời yêu, Làng trong phố, Gió ngang khoảng trời xanh. Cô hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân, mang hàm Thiếu tá. Ngày 20/11, nữ diễn viên chia sẻ niềm vui được vinh danh vì những đóng góp cho sự phát triển của văn hóa công an nhân dân.

Trúc Mai trong trích đoạn phim "Đội bóng nữ làng Xuân":

Ảnh, video: VTV, FBNV