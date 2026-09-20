Sau lễ khai mạc tưng bừng, ASIAD 2026 bước vào ngày thi đấu đầu tiên để tìm kiếm những bộ huy chương danh giá.
Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở một số bộ môn. Teqball bước vào trận tranh HCĐ.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp ASIAD 2026, ngày 1:
Các nội dung được kỳ vọng của Thể thao Việt Nam
Lịch thi đấu ngày 1 ASIAD 2026
(Lịch thi đấu bao gồm khả năng các VĐV Việt Nam tiến xa)
|
Giờ Việt Nam
|
Môn – nội dung
|
7h00 (9h00)
|
Wushu: Nguyễn Văn Sỹ – chung kết Trường quyền nam
|
7h45 (9h45)
|
Bắn súng: Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My – vòng loại 10m súng trường hơi nữ; đồng thời tính thành tích đồng đội
|
8h00 (10h00)
|
Bơi: Võ Thị Mỹ Tiên – vòng loại 200m bướm nữ
|
8h00 (10h00)
|
Bơi: Nguyễn Thúy Hiền – vòng loại 50m ếch nữ
|
8h00 (10h00)
|
Karate: Bùi Ngọc Nhi – vòng loại kata cá nhân nữ
|
8h08 (10h08)
|
Bơi: Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn – vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nam
|
8h30 (10h30)
|
Teqball: Việt Nam – Ấn Độ, tranh HCĐ đồng đội nam nữ
|
8h30 (10h30)
|
MMA: Lò Thị Phung gặp võ sĩ Kazakhstan – vòng loại hạng 54kg nữ hiện đại
|
9h30 (11h30)
|
Teqball: Việt Nam – Iraq, tranh HCĐ đôi nam
|
10h15 (12h15)
|
Karate: Chu Văn Đức – vòng loại kumite nam hạng 60kg
|
10h30 (12h30)
|
MMA: Quàng Văn Minh gặp võ sĩ Brunei – vòng loại hạng 77kg nam truyền thống
|
11h00 (13h00)
|
Bóng chuyền nữ: Việt Nam – Trung Quốc, tứ kết
|
11h30 (13h30)
|
Xe đạp: Phạm Lê Xuân Lộc – chung kết tính giờ cá nhân nam
|
12h20 (14h20)
|
Karate: Bán kết kata nữ, nếu Bùi Ngọc Nhi đi tiếp
|
12h30 (14h30)
|
Bắn súng: Chung kết 10m súng trường hơi nữ, nếu có VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại
|
12h50 (14h50)
|
Karate: Bán kết kumite nam 60kg, nếu Chu Văn Đức đi tiếp
|
13h30 (15h30)
|
Bóng ném nữ: Việt Nam – Hong Kong (Trung quốc), vòng bảng
|
13h50 (15h50)
|
MMA: Tứ kết 54kg nữ hiện đại, nếu Lò Thị Phung đi tiếp
|
15h00 (17h00)
|
Bơi: Các nội dung chung kết, nếu VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại
|
15h55 (17h55)
|
Karate: Chung kết kata cá nhân nữ
|
16h25 (18h25)
|
Karate: Chung kết kumite nam 60kg
|
16h30 (18h30)
|
Wushu: Ngô Thị Phương Nga gặp võ sĩ Mông Cổ – vòng loại tán thủ nữ 52kg
|
17h10 (19h10)
|
MMA: Tứ kết 77kg nam truyền thống, nếu Quàng Văn Minh đi tiếp
|
18h10 (20h10)
|
Wushu: Trương Văn Chưởng gặp võ sĩ Macao – vòng loại tán thủ nam 70kg