Sau lễ khai mạc tưng bừng, ASIAD 2026 bước vào ngày thi đấu đầu tiên để tìm kiếm những bộ huy chương danh giá.

Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở một số bộ môn. Teqball bước vào trận tranh HCĐ.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp ASIAD 2026, ngày 1:

20/09/2026 | 06:31

Các nội dung được kỳ vọng của Thể thao Việt Nam

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20/09/2026 | 06:29

Lịch thi đấu ngày 1 ASIAD 2026

(Lịch thi đấu bao gồm khả năng các VĐV Việt Nam tiến xa)

Giờ Việt Nam

Môn – nội dung

7h00 (9h00)

Wushu: Nguyễn Văn Sỹ – chung kết Trường quyền nam

7h45 (9h45)

Bắn súng: Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My – vòng loại 10m súng trường hơi nữ; đồng thời tính thành tích đồng đội

8h00 (10h00)

Bơi: Võ Thị Mỹ Tiên – vòng loại 200m bướm nữ

8h00 (10h00)

Bơi: Nguyễn Thúy Hiền – vòng loại 50m ếch nữ

8h00 (10h00)

Karate: Bùi Ngọc Nhi – vòng loại kata cá nhân nữ

8h08 (10h08)

Bơi: Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn – vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nam

8h30 (10h30)

Teqball: Việt Nam – Ấn Độ, tranh HCĐ đồng đội nam nữ

8h30 (10h30)

MMA: Lò Thị Phung gặp võ sĩ Kazakhstan – vòng loại hạng 54kg nữ hiện đại

9h30 (11h30)

Teqball: Việt Nam – Iraq, tranh HCĐ đôi nam

10h15 (12h15)

Karate: Chu Văn Đức – vòng loại kumite nam hạng 60kg

10h30 (12h30)

MMA: Quàng Văn Minh gặp võ sĩ Brunei – vòng loại hạng 77kg nam truyền thống

11h00 (13h00)

Bóng chuyền nữ: Việt Nam – Trung Quốc, tứ kết

11h30 (13h30)

Xe đạp: Phạm Lê Xuân Lộc – chung kết tính giờ cá nhân nam

12h20 (14h20)

Karate: Bán kết kata nữ, nếu Bùi Ngọc Nhi đi tiếp

12h30 (14h30)

Bắn súng: Chung kết 10m súng trường hơi nữ, nếu có VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại

12h50 (14h50)

Karate: Bán kết kumite nam 60kg, nếu Chu Văn Đức đi tiếp

13h30 (15h30)

Bóng ném nữ: Việt Nam – Hong Kong (Trung quốc), vòng bảng

13h50 (15h50)

MMA: Tứ kết 54kg nữ hiện đại, nếu Lò Thị Phung đi tiếp

15h00 (17h00)

Bơi: Các nội dung chung kết, nếu VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại

15h55 (17h55)

Karate: Chung kết kata cá nhân nữ

16h25 (18h25)

Karate: Chung kết kumite nam 60kg

16h30 (18h30)

Wushu: Ngô Thị Phương Nga gặp võ sĩ Mông Cổ – vòng loại tán thủ nữ 52kg

17h10 (19h10)

MMA: Tứ kết 77kg nam truyền thống, nếu Quàng Văn Minh đi tiếp

18h10 (20h10)

Wushu: Trương Văn Chưởng gặp võ sĩ Macao – vòng loại tán thủ nam 70kg
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