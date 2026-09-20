Link xem trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 20/9 VietNamNet giới thiệu link xem trực tiếp các bộ môn thi đấu ASIAD 2026 hôm nay, với nhiều nội dung có đoàn Thể thao Việt Nam.

Sau lễ khai mạc tưng bừng, ASIAD 2026 bước vào ngày thi đấu đầu tiên để tìm kiếm những bộ huy chương danh giá.

Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở một số bộ môn. Teqball bước vào trận tranh HCĐ.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp ASIAD 2026, ngày 1: