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Ngày 20/9, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD 2026, đoàn thể thao Việt Nam đứng trước cơ hội giành những tấm huy chương đầu tiên. 

Teqball là tâm điểm khi các tuyển thủ Việt Nam góp mặt trong hai trận tranh HCĐ nội dung đồng đội nam nữ và đôi nam. 

Nguyễn Văn Sỹ bước vào chung kết Trường quyền nam môn wushu, trong khi Phạm Lê Xuân Lộc tranh huy chương xe đạp tính giờ cá nhân. 

Bắn súng, karate và bơi cũng gửi đến nhiều gương mặt đáng chú ý như Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Bùi Ngọc Nhi, Chu Văn Đức, Võ Thị Mỹ Tiên và Trần Hưng Nguyên. 

Ở các môn đồng đội, tuyển bóng chuyền nữ gặp Trung Quốc tại tứ kết, còn đội bóng ném nữ đối đầu Hong Kong (Trung Quốc). 

MMA với niềm hy vọng Lò Thị Phung gặp võ sĩ Kazakhstan - vòng loại hạng 54kg nữ hiện đại. Tán thủ wushu cũng bắt đầu hành trình tại đại hội.

Giờ Việt Nam

Môn – nội dung

7h00 (9h00)

Wushu: Nguyễn Văn Sỹ – chung kết Trường quyền nam

7h45 (9h45)

Bắn súng: Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My – vòng loại 10m súng trường hơi nữ; đồng thời tính thành tích đồng đội

8h00 (10h00)

Bơi: Võ Thị Mỹ Tiên – vòng loại 200m bướm nữ

8h00 (10h00)

Bơi: Nguyễn Thúy Hiền – vòng loại 50m ếch nữ

8h00 (10h00)

Karate: Bùi Ngọc Nhi – vòng loại kata cá nhân nữ

8h08 (10h08)

Bơi: Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn – vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nam

8h30 (10h30)

Teqball: Việt Nam – Ấn Độ, tranh HCĐ đồng đội nam nữ

8h30 (10h30)

MMA: Lò Thị Phung gặp võ sĩ Kazakhstan – vòng loại hạng 54kg nữ hiện đại

9h30 (11h30)

Teqball: Việt Nam – Iraq, tranh HCĐ đôi nam

10h15 (12h15)

Karate: Chu Văn Đức – vòng loại kumite nam hạng 60kg

10h30 (12h30)

MMA: Quàng Văn Minh gặp võ sĩ Brunei – vòng loại hạng 77kg nam truyền thống

11h00 (13h00)

Bóng chuyền nữ: Việt Nam – Trung Quốc, tứ kết

11h30 (13h30)

Xe đạp: Phạm Lê Xuân Lộc – chung kết tính giờ cá nhân nam

12h20 (14h20)

Karate: Bán kết kata nữ, nếu Bùi Ngọc Nhi đi tiếp

12h30 (14h30)

Bắn súng: Chung kết 10m súng trường hơi nữ, nếu có VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại

12h50 (14h50)

Karate: Bán kết kumite nam 60kg, nếu Chu Văn Đức đi tiếp

13h30 (15h30)

Bóng ném nữ: Việt Nam – Hong Kong (Trung quốc), vòng bảng

13h50 (15h50)

MMA: Tứ kết 54kg nữ hiện đại, nếu Lò Thị Phung đi tiếp

15h00 (17h00)

Bơi: Các nội dung chung kết, nếu VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại

15h55 (17h55)

Karate: Chung kết kata cá nhân nữ

16h25 (18h25)

Karate: Chung kết kumite nam 60kg

16h30 (18h30)

Wushu: Ngô Thị Phương Nga gặp võ sĩ Mông Cổ – vòng loại tán thủ nữ 52kg

17h10 (19h10)

MMA: Tứ kết 77kg nam truyền thống, nếu Quàng Văn Minh đi tiếp

18h10 (20h10)

Wushu: Trương Văn Chưởng gặp võ sĩ Macao – vòng loại tán thủ nam 70kg
Tưng bừng lễ khai mạc ASIAD 20
Tưng bừng lễ khai mạc ASIAD 20
Âm nhạc và văn hóa Nhật Bản được thể hiện trong lễ khai mạc ASIAD 20, đánh dấu sự kiện với 45 đoàn thể thao tranh tài.