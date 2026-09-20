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Ngày 20/9, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD 2026, đoàn thể thao Việt Nam đứng trước cơ hội giành những tấm huy chương đầu tiên.
Teqball là tâm điểm khi các tuyển thủ Việt Nam góp mặt trong hai trận tranh HCĐ nội dung đồng đội nam nữ và đôi nam.
Nguyễn Văn Sỹ bước vào chung kết Trường quyền nam môn wushu, trong khi Phạm Lê Xuân Lộc tranh huy chương xe đạp tính giờ cá nhân.
Bắn súng, karate và bơi cũng gửi đến nhiều gương mặt đáng chú ý như Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Bùi Ngọc Nhi, Chu Văn Đức, Võ Thị Mỹ Tiên và Trần Hưng Nguyên.
Ở các môn đồng đội, tuyển bóng chuyền nữ gặp Trung Quốc tại tứ kết, còn đội bóng ném nữ đối đầu Hong Kong (Trung Quốc).
MMA với niềm hy vọng Lò Thị Phung gặp võ sĩ Kazakhstan - vòng loại hạng 54kg nữ hiện đại. Tán thủ wushu cũng bắt đầu hành trình tại đại hội.
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Giờ Việt Nam
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Môn – nội dung
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7h00 (9h00)
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Wushu: Nguyễn Văn Sỹ – chung kết Trường quyền nam
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7h45 (9h45)
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Bắn súng: Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My – vòng loại 10m súng trường hơi nữ; đồng thời tính thành tích đồng đội
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8h00 (10h00)
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Bơi: Võ Thị Mỹ Tiên – vòng loại 200m bướm nữ
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8h00 (10h00)
|
Bơi: Nguyễn Thúy Hiền – vòng loại 50m ếch nữ
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8h00 (10h00)
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Karate: Bùi Ngọc Nhi – vòng loại kata cá nhân nữ
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8h08 (10h08)
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Bơi: Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn – vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nam
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8h30 (10h30)
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Teqball: Việt Nam – Ấn Độ, tranh HCĐ đồng đội nam nữ
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8h30 (10h30)
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MMA: Lò Thị Phung gặp võ sĩ Kazakhstan – vòng loại hạng 54kg nữ hiện đại
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9h30 (11h30)
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Teqball: Việt Nam – Iraq, tranh HCĐ đôi nam
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10h15 (12h15)
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Karate: Chu Văn Đức – vòng loại kumite nam hạng 60kg
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10h30 (12h30)
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MMA: Quàng Văn Minh gặp võ sĩ Brunei – vòng loại hạng 77kg nam truyền thống
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11h00 (13h00)
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Bóng chuyền nữ: Việt Nam – Trung Quốc, tứ kết
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11h30 (13h30)
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Xe đạp: Phạm Lê Xuân Lộc – chung kết tính giờ cá nhân nam
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12h20 (14h20)
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Karate: Bán kết kata nữ, nếu Bùi Ngọc Nhi đi tiếp
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12h30 (14h30)
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Bắn súng: Chung kết 10m súng trường hơi nữ, nếu có VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại
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12h50 (14h50)
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Karate: Bán kết kumite nam 60kg, nếu Chu Văn Đức đi tiếp
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13h30 (15h30)
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Bóng ném nữ: Việt Nam – Hong Kong (Trung quốc), vòng bảng
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13h50 (15h50)
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MMA: Tứ kết 54kg nữ hiện đại, nếu Lò Thị Phung đi tiếp
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15h00 (17h00)
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Bơi: Các nội dung chung kết, nếu VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại
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15h55 (17h55)
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Karate: Chung kết kata cá nhân nữ
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16h25 (18h25)
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Karate: Chung kết kumite nam 60kg
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16h30 (18h30)
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Wushu: Ngô Thị Phương Nga gặp võ sĩ Mông Cổ – vòng loại tán thủ nữ 52kg
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17h10 (19h10)
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MMA: Tứ kết 77kg nam truyền thống, nếu Quàng Văn Minh đi tiếp
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18h10 (20h10)
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Wushu: Trương Văn Chưởng gặp võ sĩ Macao – vòng loại tán thủ nam 70kg