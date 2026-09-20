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Ngày 20/9, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD 2026, đoàn thể thao Việt Nam đứng trước cơ hội giành những tấm huy chương đầu tiên.

Teqball là tâm điểm khi các tuyển thủ Việt Nam góp mặt trong hai trận tranh HCĐ nội dung đồng đội nam nữ và đôi nam.

Nguyễn Văn Sỹ bước vào chung kết Trường quyền nam môn wushu, trong khi Phạm Lê Xuân Lộc tranh huy chương xe đạp tính giờ cá nhân.

Bắn súng, karate và bơi cũng gửi đến nhiều gương mặt đáng chú ý như Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Bùi Ngọc Nhi, Chu Văn Đức, Võ Thị Mỹ Tiên và Trần Hưng Nguyên.

Ở các môn đồng đội, tuyển bóng chuyền nữ gặp Trung Quốc tại tứ kết, còn đội bóng ném nữ đối đầu Hong Kong (Trung Quốc).

MMA với niềm hy vọng Lò Thị Phung gặp võ sĩ Kazakhstan - vòng loại hạng 54kg nữ hiện đại. Tán thủ wushu cũng bắt đầu hành trình tại đại hội.