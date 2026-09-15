Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026: Cập nhật lịch thi đấu môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, chi tiết, đầy đủ và chính xác.
Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026
Vòng bảng
|Ngày
|Giờ (VN)
|Bảng
|Trận đấu
|Trực tiếp
|15/9
|13h30
|C
|U23 Uzbekistan vs U23 Philippines
|15/9
|17h00
|C
|U23 Việt Nam vs U23 Kuwait
|VTV6
|15/9
|17h30
|D
|U23 Qatar vs U23 Hàn Quốc
|16/9
|12h00
|B
|U23 UAE vs U23 Iran
|16/9
|12h00
|B
|U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên
|16/9
|14h00
|A
|U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan
|16/9
|17h30
|A
|U23 Nhật Bản vs U23 Hong Kong (Trung Quốc)
|18/9
|13h30
|C
|U23 Philippines vs U23 Việt Nam
|VTV6
|18/9
|17h00
|C
|U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan
|18/9
|17h30
|D
|U23 Saudi Arabia vs U23 Qatar
|20/9
|12h00
|B
|U23 Iran vs U23 Trung Quốc
|20/9
|12h00
|B
|U23 Triều Tiên vs U23 UAE
|20/9
|14h00
|A
|U23 Hong Kong (Trung Quốc) vs U23 Thái Lan
|20/9
|17h30
|A
|U23 Kyrgyzstan vs U23 Nhật Bản
|22/9
|12h00
|C
|U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan
|VTV6
|22/9
|12h00
|C
|U23 Philippines vs U23 Kuwait
|22/9
|17h00
|D
|U23 Hàn Quốc vs U23 Saudi Arabia
|23/9
|12h30
|B
|U23 Trung Quốc vs U23 UAE
|23/9
|12h30
|B
|U23 Iran vs U23 Triều Tiên
|23/9
|17h30
|A
|U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan
|23/9
|17h30
|A
|U23 Kyrgyzstan vs U23 Hong Kong (Trung Quốc)
Vòng knock-out bóng đá nam ASIAD 2026
|Vòng đấu
|Ngày
|Giờ (VN)
|Tứ kết 1
|25/9
|12h00
|Tứ kết 2
|25/9
|17h30
|Tứ kết 3
|26/9
|13h00
|Tứ kết 4
|26/9
|17h30
|Bán kết 1
|30/9
|13h00
|Bán kết 2
|30/9
|17h30
|Tranh HCĐ
|3/10
|13h00
|Chung kết
|3/10
|17h30
Kết quả bóng đá nữ ASIAD 2026
Vòng bảng
|Ngày
|Giờ (VN)
|Bảng
|Trận đấu
|Trực tiếp
|14/9
|12h00
|G
|Philippines 1-1 Uzbekistan
|14/9
|14h00
|E
|Đài Loan (Trung Quốc) 2-1 Việt Nam
|VTV6
|14/9
|14h00
|F
|Triều Tiên 10-0 Bangladesh
|14/9
|17h00
|G
|Trung Quốc 5-1 Hong Kong (Trung Quốc)
|14/9
|17h30
|E
|Nhật Bản 8-0 Thái Lan
|14/9
|17h30
|F
|Hàn Quốc 5-0 Myanmar
|17/9
|12h00
|G
|Uzbekistan vs Trung Quốc
|17/9
|14h00
|E
|Thái Lan vs Đài Loan (Trung Quốc)
|17/9
|14h00
|F
|Bangladesh vs Hàn Quốc
|17/9
|17h00
|G
|Hong Kong (Trung Quốc) vs Philippines
|17/9
|17h30
|E
|Việt Nam vs Nhật Bản
|17/9
|17h30
|F
|Myanmar vs Triều Tiên
|21/9
|14h00
|G
|Trung Quốc vs Philippines
|21/9
|14h00
|G
|Uzbekistan vs Hong Kong (Trung Quốc)
|21/9
|14h00
|F
|Hàn Quốc vs Triều Tiên
|21/9
|14h00
|F
|Bangladesh vs Myanmar
|21/9
|17h30
|E
|Nhật Bản vs Đài Loan (Trung Quốc)
|21/9
|17h30
|E
|Việt Nam vs Thái Lan
Vòng tứ kết
|Ngày
|Giờ (VN)
|Cặp đấu
|Trực tiếp
|25/9
|13h00
|Nhất bảng F vs Nhì bảng E
|25/9
|17h30
|Nhất bảng E vs Đội thứ ba bảng F/G
|25/9
|13h00
|Nhất bảng G vs Đội thứ ba bảng E/F
|25/9
|17h30
|Nhì bảng F vs Nhì bảng G
Vòng bán kết
|Ngày
|Giờ (VN)
|Cặp đấu
|Trực tiếp
|28/9
|13h00
|Thắng tứ kết 1 vs Thắng tứ kết 3
|28/9
|17h30
|Thắng tứ kết 2 vs Thắng tứ kết 4
Tranh huy chương đồng và chung kết
|Ngày
|Giờ (VN)
|Trận đấu
|Trực tiếp
|2/10
|13h00
|Tranh HCĐ
|2/10
|17h30
|Chung kết
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